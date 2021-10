Pelosi critiqué pour avoir rencontré le pape alors que le débat sur l’avortement fait rage aux États-Unis

Publicité

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, est vivement critiquée pour avoir affiché une photo humiliante d’elle-même avec le pape François.

Pelosi, une catholique autoproclamée, a été critiquée pour son soutien à l’avortement.

Pelosi a été rejointe au Palais apostolique par son mari Paul Pelosi au Vatican.

Il n’a pas fallu longtemps à de nombreux conservateurs et législateurs pour critiquer Pelosi.

Le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, a critiqué Pelosi après son voyage, arguant que «l’orateur boiteux du canard» est sur le point de quitter ses fonctions.

« Où était-elle le mois dernier lorsque les démocrates travaillaient à la réconciliation ? Le Royaume-Uni », a déclaré McCarthy, notant qu’actuellement « elle est de retour en Europe alors qu’elle est censée s’inquiéter du plafond de la dette ».

Au-delà de cela, l’Église catholique enseigne que l’avortement est moralement répréhensible et tue un enfant à naître.

Pelosi et Joe Biden ont également été critiqués pour leur soutien à l’avortement, certains arguant qu’ils devraient être interdits de communier.

L’archevêque catholique du diocèse d’origine de Pelosi à San Francisco a appelé les fidèles à prier pour la démocrate californienne et à jeûner pour sa « conversion de cœur » concernant son soutien à l’avortement.

« Une conversion du cœur de la majorité de nos représentants au Congrès est nécessaire sur cette question, à commencer par la chef de la Chambre, la présidente Nancy Pelosi », a noté l’archevêque Salvatore Cordileone dans un communiqué, faisant référence à la question.

« J’invite donc tous les catholiques à se joindre à une campagne massive et visible de prière et de jeûne pour la présidente Pelosi : engagez-vous à prier un chapelet par semaine et à jeûner le vendredi pour sa conversion de cœur », a-t-il déclaré.

L’archevêque a ensuite noté le «cœur maternel» de Pelosi, une référence à la façon dont elle parle avec amour de ses enfants et petits-enfants.

« Le pape François a qualifié de meurtre par avortement, l’équivalent d’embaucher un tueur à gages pour résoudre un problème », a déclaré l’archevêque. « La solution à une femme en crise de grossesse n’est pas la violence mais l’amour. »

« Veuillez vous joindre à moi pour prier le chapelet et jeûner pour une conversion du cœur maternel du Président Pelosi à embrasser la bonté et la dignité de la vie humaine non seulement après la naissance mais aussi dans l’utérus », a-t-il poursuivi.

« Nous ne devons jamais perdre de vue ce fait : au cours des 50 dernières années, rien qu’aux États-Unis, 66 000 000 de bébés ont été assassinés dans le ventre de leur mère », a déclaré en mai l’archevêque de San Francisco, Salvatore J. Cordileone.

« Ce n’est pas une question sur laquelle on peut faire preuve de jugement. C’est un fait », a ajouté l’évêque.

« Si nous regardons autour de nous et voyons ce qui se passe dans notre société aujourd’hui, nous verrons que ce fait démontre une fois de plus que la violence engendre la violence », a déclaré Cordileone. « La réponse à une femme en crise de grossesse n’est pas la violence, mais l’amour. »

Dans un éditorial pour le Washington Post le mois dernier, Cordileone a fait valoir qu’une ex-communication est une véritable option pour les politiciens catholiques qui soutiennent l’avortement, y compris Pelosi et Joe Biden :

L’archevêque a déclaré: « Vous ne pouvez pas être un bon catholique et soutenir l’extension d’un droit approuvé par le gouvernement de tuer des êtres humains innocents ».

« Cet été, nous avons provoqué un tollé en discutant si les fonctionnaires qui soutiennent l’avortement devraient recevoir le sacrement de l’Eucharistie », a écrit Cordileone. « Nous avons été accusés d’avoir introduit de manière inappropriée la religion dans la politique, de nous enfoncer là où nous n’avions pas notre place. »

« Je vois les choses différemment », a poursuivi l’archevêque. « Quand j’examine les devoirs des évêques catholiques envers les éminents laïcs de la vie publique qui s’opposent ouvertement aux enseignements de l’Église sur l’avortement, je me tourne vers le dernier grand mouvement des droits de l’homme de ce pays – toujours dans ma mémoire vivante – pour m’inspirer sur la façon dont nous devrions réagir. »