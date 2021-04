Pelosi demande une enquête sur son prétendu scandale de trafic sexuel ⋆ .

Le président de la Chambre a pesé sur la controverse entourant l’un des membres du parti minoritaire de cette chambre.

La présidente Nancy Pelosi (D-CA) a appelé le comité d’éthique de la Chambre à ouvrir une enquête sur le membre du Congrès Matt Gaetz (R-FL) après que la nouvelle de l’enquête du ministère de la Justice sur le prétendu scandale sexuel du législateur de Floride avec une fille mineure est devenue public cette semaine.

L’homologue de Pelosi du côté républicain, le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy (R-CA), avait annoncé plus tôt qu’il retirerait Gaetz de ses attributions au comité s’il était reconnu coupable mais attendait les résultats définitifs de l’enquête du DOJ avant de prendre n’importe quelle action.

À l’heure actuelle, Matt Gaetz dit que ce n’est pas vrai et que nous n’avons aucune information. Alors, obtenons toutes les informations », a déclaré McCarthy à Fox News lorsqu’on lui a demandé si le législateur devrait être expulsé du comité judiciaire de la Chambre.

Du point de vue de Pelosi, il n’y a aucune raison d’attendre que le ministère de la Justice termine son enquête pour que le comité d’éthique de la Chambre commence sa propre enquête sur la conduite prétendument déloyale du représentant de la Floride, en particulier avec «l’intégrité du Congrès» en jeu.

«Si, en fait, ces allégations sont vraies, bien sûr, être retiré du Comité judiciaire est le moins que l’on puisse faire», a déclaré Pelosi lors d’un appel téléphonique avec des journalistes. «Mais encore une fois, je pense que d’après ce que nous avons entendu jusqu’à présent, ce serait une question qui relèverait du comité d’éthique.»

En plus des accusations potentielles de viol statutaire si Gaetz avait eu des relations sexuelles avec un adolescent de 17 ans, le membre du Congrès fait également face à des accusations de violation des lois sur le trafic sexuel en voyageant à travers les frontières de l’État avec le mineur, ce qui ferait de l’action présumée un crime fédéral.

Gaetz a profité de chaque occasion pour nier les accusations portées contre lui, se rendant sur les ondes de Fox News pour une interview de Tucker Carlson qui était encore trop pour le commentateur de droite qui l’a qualifiée de «l’une des interviews les plus étranges que j’ai jamais faites. menée »après que Gaetz ait affirmé que les allégations étaient liées à une tentative d’extorsion que le FBI a demandé à son père de porter un fil métallique pour aider à enquêter.

Il a également essayé d’entraîner Carlson lui-même dans la controverse en lui rappelant un dîner que lui et sa date d’âge non spécifié avaient eu avec l’hôte Fox et sa femme il y a quelques années.

Alors que peu de républicains – à part les représentants tout aussi répréhensibles Jim Jordan (R-OH) et Marjorie Taylor Greene (R-GA) – ont sauté à la défense de Gaetz, reflétant l’attentisme du chef de la minorité McCarthy, le troisième plus haut rang Démocrate à la Chambre, le membre du Congrès Jim Clyburn (D-SC), a fait écho à l’appel du Président Pelosi pour que le proverbial homme de Floride fasse l’objet d’une enquête par le Bureau indépendant d’éthique du Congrès qui renvoie les cas au Comité d’éthique.

« Quelqu’un doit aller au fond de tout cela », a déclaré Clyburn hier dans une interview sur CNN.

Cela ressemble à tout le monde mais Matt Gaetz a le même objectif.

Reportage original de Mike Lillis à The Hill.

