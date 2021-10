Pelosi dit que le Congrès est proche d’un accord sur le plan de dépenses sociales de Biden

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, tient une conférence de presse hebdomadaire au Sénat américain à Washington DC, États-Unis, le 21 octobre 2021.

Yasin Ozturk | Agence Anadolu | .

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré dimanche que les démocrates étaient sur le point de finaliser un accord sur le plan de filet de sécurité sociale qui permettrait de faire avancer le projet de loi bipartite sur les infrastructures.

« Nous avons 90% du projet de loi accepté et écrit, nous n’avons que quelques-unes des dernières décisions à prendre », a déclaré Pelosi sur « L’état de l’Union » de CNN.

Lorsqu’on lui a demandé si les démocrates auront conclu un accord au moment où le président Joe Biden partira pour l’Europe à la fin de la semaine, Pelosi a semblé confiant. « Je pense que nous y sommes à peu près maintenant », a-t-elle déclaré. « C’est juste la langue de celui-ci. »

Les meilleurs démocrates ont tenu de nombreuses discussions ces derniers jours pour essayer d’amener les centristes et les progressistes à signer un vaste plan d’investissement dans la garde d’enfants, les congés payés, l’éducation, les soins de santé et la politique climatique. La partie doit résoudre les différends, comme ce qu’il faut inclure dans le package et comment le payer, avant de finaliser un aperçu.

Les démocrates ont déjà dû réduire leur prix de 3 500 milliards de dollars à 2 000 milliards de dollars ou moins, dans le cadre d’un effort visant à apaiser les centristes Sens. Joe Manchin, DW.V., et Kyrsten Sinema, D-Ariz.

« C’est moins que ce qui était prévu au départ, mais c’est toujours plus important que tout ce que nous avons fait pour répondre aux besoins des familles de travailleurs américains », a déclaré Pelosi.

« Néanmoins, le but est d’atteindre un objectif », a-t-elle ajouté.

—Jacob Pramuk de CNBC a contribué à ce rapport.