Pelosi dit que le projet de loi sur les infrastructures sera adopté cette semaine, mais le vote pourrait être retardé

La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi (D-CA) aux côtés de la secrétaire au Trésor Janet Yellen, avant le début de la conférence de presse hebdomadaire de Pelosi au Capitole à Washington, États-Unis, le 23 septembre 2021.

Élisabeth Frantz | .

La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a réitéré dimanche qu’elle s’attend à ce que le projet de loi bipartite de 1 000 milliards de dollars sur les infrastructures soit adopté cette semaine, mais le vote sur la législation pourrait être repoussé par rapport à son calendrier initial de lundi.

“Laissez-moi juste dire que nous allons adopter le projet de loi cette semaine”, a déclaré Pelosi sur ABC “This Week”. “Je ne présente jamais un projet de loi qui n’a pas les voix. Vous ne pouvez pas choisir la date. Vous devez y aller quand vous avez les voix dans un délai raisonnable, et nous le ferons.”

Pelosi avait promis un vote sur le projet de loi sur les infrastructures au plus tard le 27 septembre. Le Sénat a déjà adopté la mesure.

“Ce sera peut-être demain, si nous avons les votes”, a-t-elle ajouté.

L’oratrice a ajouté qu’elle s’efforçait de dégager un consensus sur le projet de loi de réconciliation de 3 500 milliards de dollars du président Joe Biden.

Le comité du budget de la Chambre a voté samedi pour adopter le projet de loi et l’envoyer au parquet de la Chambre. Les démocrates modérés et progressistes se sont affrontés sur la taille et la portée du paquet, mais Pelosi a déclaré dimanche qu’il “semble évident” que le prix du projet de loi baissera.

“Tout le monde, massivement, et je pense que même ceux qui veulent un plus petit nombre, soutiennent la vision du président”, a-t-elle ajouté.