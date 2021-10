Pelosi dit que les démocrates ont besoin de plus de temps pour un accord ⋆ 10z viral

in

Le président Joe Biden s’entretient avec la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, lors de leur départ après que le président a rencontré des législateurs démocrates pour promouvoir son projet de loi sur les infrastructures à Capitol Hill à Washington, DC, le 1er octobre 2021. (Kevin Lamarque/.)

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D., Californie), a déclaré que les démocrates avaient besoin de plus de temps pour adopter un projet de loi sur les infrastructures de 1 000 milliards de dollars et une résolution potentielle de 3 500 milliards de dollars à adopter via la réconciliation budgétaire, dans une lettre à un cher collègue publiée vendredi soir.

“Bien que de grands progrès aient été réalisés dans les négociations pour élaborer un accord entre la Chambre, le Sénat et la Maison Blanche sur le Build Back Better Act, il faut plus de temps pour terminer la tâche”, a écrit Pelosi. « Nos présidents travaillent toujours pour la clarté et le consensus. De toute évidence, le projet de loi bipartite sur les infrastructures passera une fois que nous aurons un accord sur le projet de loi de réconciliation. »

Pelosi a publié la lettre quelques heures après la visite du président Biden à Capitol Hill pour s’entretenir avec le caucus démocrate de la Chambre au sujet de l’adoption de la législation. Biden a tenté de réduire les attentes concernant l’adoption de la législation, affirmant que le paquet de réconciliation pourrait être réduit de 1,9 billion de dollars à 2,3 billions de dollars, selon Politico.

“Nous allons y arriver”, a déclaré Biden aux journalistes après la réunion. « Peu importe quand. Peu importe que ce soit dans six minutes, six jours ou six semaines. Nous allons le faire.

.@POTUS : « Nous allons y arriver. Peu importe quand. Peu importe que ce soit dans six minutes, six jours ou six semaines. Nous allons le faire. »https://t.co/wZt81HtcYb pic.twitter.com/JP44eE5ujs – CSPAN (@cspan) 1er octobre 2021

Un vote jeudi sur le projet de loi bipartite sur les infrastructures a été retardé en raison de l’opposition des démocrates progressistes, qui exigent que le Sénat vote sur le projet de loi de réconciliation avant que la Chambre n’adopte le projet de loi bipartite sur les infrastructures. Les progressistes espèrent financer des programmes tels que la maternelle universelle gratuite et le collège communautaire grâce au programme de réconciliation.

Vendredi soir également, la présidente du House Progressive Caucus, Pramila Jayapal (D., Wash.) a prédit que la Chambre ne voterait pas sur le projet de loi bipartite.

“Le projet de loi bipartite n’arrivera pas ce soir”, a déclaré Jayapal aux journalistes. “Je pense que le président a été très clair à ce sujet.”

Cependant, les sénateurs Joe Manchin (D., W.Va.) et Kyrsten Sinema (D., Arizona) ont publiquement refusé de soutenir le prix de 3 500 milliards de dollars, Manchin visant 1 500 milliards de dollars. Sinema est retournée dans son État d’origine depuis Washington, DC, vendredi pour un rendez-vous médical ainsi que pour une collecte de fonds, a rapporté le New York Times.

