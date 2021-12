Pelosi envisage de voter au début de l’année prochaine après le coup dur de Manchin pour reconstruire en mieux

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, pourrait avoir une résolution ambitieuse pour le Nouvel An : relancer le plan Build Back Better du président Biden qui a reçu un coup dur dimanche après que le sénateur Joe Manchin, DW.Va., a annoncé sur « Fox News Sunday » qu’il était un » non » sur le projet de loi de dépenses sociales.

Les démocrates savaient qu’ils ne pouvaient pas épargner un seul vote en raison de la division 50-50 au Sénat. Pelosi a qualifié les développements de « décevants », mais a promis plus de négociations. Elle a dit qu’elle « espère que nous parviendrons bientôt à un accord afin que cette législation vitale puisse être adoptée dès que possible l’année prochaine ».

Manchin a déclaré à Fox News que son raisonnement était simple : il veut pouvoir expliquer à ses électeurs dans son État d’origine pourquoi il a voté pour le projet de loi. Il a déclaré à Bret Baier, l’hôte, qu’il « ne peut pas voter pour continuer avec ce projet de loi ».

L’attachée de presse de la Maison Blanche Jen Psaki et le président Joe Biden sont assis dans Marine One avant de décoller sur la pelouse sud de la Maison Blanche le 17 décembre 2021 à Washington, DC. (Photo de Drew Angerer/.) (Drew Angerer/.)

« Je ne peux tout simplement pas », a-t-il déclaré. « J’ai essayé tout ce qui était humainement possible. Je ne peux pas y arriver. »

Jen Psaki, l’attachée de presse de la Maison Blanche, a qualifié l’annonce de Manchin de « renversement soudain et inexplicable de sa position » et de « violation de ses engagements » envers Biden et les démocrates du Congrès. Elle a clairement déclaré que Manchin, dont l’État est l’un des plus pauvres du pays, « devra expliquer » pourquoi de nombreuses familles devront faire face à des coûts de santé et de garde d’enfants plus élevés que le projet de loi vise à régler.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, s’entretient avec des journalistes lors de sa conférence de presse hebdomadaire au US Capitol Visitors Center le 15 décembre 2021 à Washington, DC (Photo de Chip Somodevilla/.)

Psaki a déclaré dans un communiqué que Manchin avait « en personne » remis à Biden mardi dernier une proposition écrite qui était « de la même taille et de la même portée » d’un cadre pour le projet de loi derrière lequel les démocrates se sont ralliés en octobre, et a convenu qu’il poursuivrait les pourparlers. Ce cadre avait un coût sur 10 ans de 1,85 billion de dollars. Les responsables n’avaient pas encore divulgué cette réunion de mardi.

Pelosi a déclaré dans le communiqué publié dimanche soir qu’il y avait un accord sur le « cadre fondamental » du plan, en mettant l’accent sur les « dispositions les plus critiques » qui comprenaient le crédit d’impôt pour enfants, l’extension des soins de santé à domicile et le renforcement de l’Abordable Loi sur les soins.

Le sénateur Joe Manchin est suivi par des journalistes alors qu’il quitte une réunion du caucus avec les démocrates du Sénat au Capitole des États-Unis le 17 décembre 2021 à Washington, DC (Photo d’Anna Moneymaker/.) (Anna Moneymaker/.)

Elle a déclaré que le « paquet de lutte contre l’inflation » était un plan qui réduira réellement les coûts du gouvernement, une affirmation qui a été contestée par les républicains.

« Je pense que c’est en fait une excellente nouvelle pour le pays », a déclaré dimanche à Fox News le représentant Byron Donalds, R-Fla. « C’était une mauvaise facture. Tout le monde sait que c’est une mauvaise facture, surtout là où se trouve notre économie. La réponse est vraiment que Washington commence à dépenser des milliards de dollars de plus qu’il n’a, nous paierions des gens pour qu’ils restent à la maison, nous investirions dans ce programme Green New Deal – qui va rendre les coûts de l’énergie encore plus chers ? Et c’est en quelque sorte la recette dont l’Amérique a besoin pour « reconstruire en mieux ? C’est une blague. C’est un mauvais projet de loi.

Joseph A. Wulfshon de Fox News, Lindsay Kornick et Associated Press ont contribué à ce rapport