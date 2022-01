Pelosi et Schumer font appel au « conseiller informel » de Biden pour « établir et préserver » le récit du 6 janvier

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, ont participé jeudi à un événement pour « établir et préserver » le récit de l’émeute du 6 janvier, qui mettait en vedette un historien ayant des liens personnels et professionnels avec le président Biden.

L’historien Jon Meacham, qui a publiquement soutenu Biden lors des élections de 2020, a aidé à rédiger certains des discours de campagne de Biden ainsi que son discours inaugural.

Meacham a également prononcé un discours à la Convention nationale démocrate en 2020.

Le Guardian a décrit Meacham comme « un conseiller informel occasionnel du président américain et contributeur à certains de ses principaux discours, y compris le discours inaugural ».

Axios l’a qualifié de « muse historique » de Biden.

Meacham aurait été un contributeur à l’antenne de MSNBC jusqu’à ce que son implication dans la campagne Biden soit révélée publiquement dans la presse.

En mai 2021, Meacham a décrit Biden comme « un iceberg à l’envers ».

« Vous en voyez la plupart et ce n’est pas du spin : il n’y a tout simplement pas beaucoup de mystère pour Joe Biden. Les quatre ou cinq dernières minutes de sa conférence de presse dans la salle Est [on 25 March] quand il a parlé de démocratie et d’autocratie, c’était à peu près tout », a déclaré Meacham.

Meacham a récemment fait l’éloge de la première dame Jill Biden, affirmant que le président était « incroyablement chanceux » de l’avoir comme partenaire à la Maison Blanche.

Au cours de l’événement, Pelosi a remercié Meacham d’avoir « conseillé de manière informelle » Biden.

Le réalisateur/acteur Lin Manuel Miranda et les chanteurs de la comédie musicale « Hamilton » se sont produits par vidéo lors de l’événement avec Pelosi, Schumer et Meacham. La bibliothécaire du Congrès, le Dr Carla Hayden, a animé une conversation avec Meacham lors de l’événement après les remarques de Pelosi et Schumer.

