Pelosi flotte en passant l’infrastructure et le budget simultanément en tant que feud modérés et progressifs ⋆ 10z viral

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a lancé dimanche l’idée d’adopter simultanément le projet de loi bipartite sur les infrastructures et le budget de 3 500 milliards de dollars des démocrates dans le but d’équilibrer les demandes mutuellement exclusives des modérés et des progressistes.

Pelosi a demandé au comité du règlement de la Chambre d’examiner la possibilité après que neuf démocrates centristes se soient engagés à bloquer le budget s’il était examiné avant l’adoption du projet de loi sur les infrastructures.

“J’ai demandé au comité des règles d’explorer la possibilité d’une règle qui fait avancer à la fois la résolution budgétaire et le paquet d’infrastructures bipartite”, a déclaré Pelosi dans une lettre à un cher collègue dimanche. « Cela nous mettra sur la bonne voie pour faire avancer le projet de loi sur les infrastructures et le projet de loi sur la réconciliation. »

La démocrate californienne avait précédemment déclaré qu’elle ne soumettrait pas le projet de loi bipartite au vote tant que la Chambre n’aurait pas adopté le budget dans le but d’apaiser les progressistes. Beaucoup ont critiqué le paquet d’infrastructures, qui consacre 1,2 billion de dollars aux routes, aux ponts, aux ports, aux conduites d’eau potable et à l’accès Internet haut débit, arguant qu’il ne va pas assez loin et s’engageant à le consacrer à moins que le budget ne soit adopté en premier.

Le groupe de neuf personnes a déclaré dimanche soir qu’ils appréciaient les efforts de Pelosi, mais qu’ils n’allaient pas changer de position.

“Bien que nous apprécions l’avancée de la procédure concernant l’accord bipartite sur les infrastructures, notre point de vue reste cohérent : nous devons d’abord voter sur le cadre bipartite sur les infrastructures sans délai, puis passer à l’examen immédiat de la résolution budgétaire”, ont-ils déclaré dans une déclaration commune.

Le Sénat a adopté le projet de loi sur les infrastructures avec 69 voix mardi et a adopté le cadre budgétaire lors d’un vote de ligne de parti tôt mercredi matin. Les deux attendent d’être examinés par la Chambre, qui est en vacances jusqu’au 23 août.

Alors que les démocrates détiennent une majorité à la Chambre, c’est la plus étroite depuis des décennies, et ils n’ont que trois voix à revendre si les républicains votent à l’unanimité contre l’un ou l’autre projet de loi. En conséquence, les factions progressives et modérées sont suffisamment grandes pour tanker l’un ou l’autre package, ce qui laisse peu de place à l’erreur à Pelosi.

Le chef de la majorité Chuck Schumer fait face à des obstacles similaires au Sénat, où les démocrates sont majoritaires avec le vote décisif du vice-président Kamala Harris et où les modérés se sont prononcés contre un budget totalisant 3 500 milliards de dollars.

Il aborde de multiples priorités démocrates et adopte une grande partie du programme du président Joe Biden, y compris la pré-K universelle, l’assurance-maladie élargie, les mesures radicales d’atténuation du changement climatique et l’augmentation des impôts sur les sociétés et les riches.

