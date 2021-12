Pelosi interrompu par un chahuteur qui a crié « Allons-y Brandon »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le discours de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, lundi à San Francisco, vantant les avantages de la loi récemment adoptée sur l’infrastructure et l’emploi, a été brièvement interrompu lorsqu’un chahuteur a crié le chant désormais viral anti-président Biden.

Pelosi était en train de présenter quelqu’un à la tribune lorsqu’une personne hors caméra a crié: « Allons-y, Brandon », la phrase qui a gagné du terrain parmi certains républicains et critiques du président, qui est le code d’un message désobligeant.

Pelosi a semblé être pris de court pendant un moment mais n’a pas reconnu la remarque, selon le clip visionné par Fox News. Son bureau n’a pas immédiatement répondu à un e-mail après les heures d’ouverture.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, parle des investissements proposés dans les enfants pour réduire les disparités économiques, lors d’une conférence de presse à Capitol Hill à Washington. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta) (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

Le chant a repris en octobre lorsqu’un journaliste de NBC Sports interviewait le pilote NASCAR Brandon Brown, qui venait de remporter sa première course de la série Xfinity à Talladega. Les fans scandaient « F — Joe Biden », mais le journaliste a déclaré qu’ils disaient: « Allons-y Brandon ».

Le président Joe Biden salue à sa sortie de Marine One sur la pelouse sud de la Maison Blanche le 20 décembre 2021. (Photo de Drew Angerer/.) (Drew Angerer/.)

Brown a récemment déclaré au New York Times qu’il ne s’intéressait pas à la politique.

La conférence de presse de Pelosi avec le maire de London Breed et le représentant Mark DeSaulnier, D-Calif., fait suite à l’annonce du sénateur Joe Manchin dimanche qu’il s’opposera au projet de loi sur les dépenses sociales de Biden.

L’oratrice a promis d’essayer de relancer le plan Build Back Better de Biden et a déclaré dans un communiqué qu’elle « espère que nous parviendrons bientôt à un accord afin que cette législation vitale puisse être adoptée dès que possible l’année prochaine ».

Gary Gastelu de Fox News a contribué à ce rapport