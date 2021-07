Pelosi pourrait ajouter le théoricien du complot Denver Riggleman en tant que conseiller du comité du 6 janvier

in

La présidente démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi, envisage d’ajouter le théoricien du complot et ancien représentant Denver Riggleman en tant que conseiller de son comité partisan du 6 janvier.

Le rapport intervient juste un jour après que Pelosi a rejeté le classement des républicains Jim Jordan de l’Ohio et Jim Banks de l’Indiana de siéger à sa commission de 13 membres du 6 janvier. Dans sa déclaration criblée de mensonges trop dramatiques, l’émeute du Capitole était «la pire agression domestique contre la démocratie américaine depuis la guerre de Sécession» et une «attaque terroriste de la foule».

Riggleman est un ami des médias d’entreprise corrompus qui a utilisé son intérêt passé à la recherche de Bigfoot comme exemple pour condamner QAnon et punir les républicains pour avoir soulevé des questions sur la fraude électorale présumée lors des élections de 2020.

“J’ai été victime de désinformation”, a déclaré Riggleman à MSNBC en décembre. « … Je voulais juste que les gens sachent que les systèmes de croyances peuvent complètement dépasser votre vision de la vie… Nous voyons certainement la folie être militarisée et monétisée et une énorme arnaque sur Internet et tout cela est basé sur des choses qui sont massivement fausses, elles ne le sont pas. même proche d’être réel.

Riggleman a également exprimé son soutien à la censure de la diffusion de la «désinformation» COVID en ligne qui, selon lui, «pourrait être la plus grande arnaque conspiratrice de l’histoire».

Riggleman n’est pas le seul républicain à avoir choisi de traverser son parti et de s’allier à Pelosi. La représentante Liz Cheney, qui a été évincée de son poste à la direction de la Chambre après avoir refusé de soutenir le GOP, s’est rangée du côté du démocrate qui a accusé Jordan et Banks d’être inaptes à enquêter sur la “vérité” vers le 6 janvier.

“Je suis d’accord avec ce que l’orateur a fait”, a-t-elle déclaré.

Mardi, Pelosi a accusé les républicains d’avoir transformé le comité du 6 janvier en un cirque politique et a doublé ses commentaires partisans sur les républicains et leur “dénaturation” de l’émeute du Capitole.

“Avec le respect de l’intégrité de l’enquête … et à la lumière des déclarations et des mesures prises par eux, je n’ai pas pu les nommer”, a déclaré le président Pelosi en rejetant les membres du Congrès Jordan et Banks pour le comité restreint du 6 janvier. pic.twitter.com/8WZhi2cp4g – MSNBC (@MSNBC) 22 juillet 2021

Jordan Davidson est rédacteur à The Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.

