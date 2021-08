Pelosi prolonge le vote par procuration pour le Congrès jusqu’au 1er octobre ⋆ .

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, permettra aux membres de continuer à voter par procuration jusqu’au 1er octobre au moins.

La pratique devait expirer le 17 août, après avoir été prolongée auparavant. Le système de vote à distance est en place depuis fin mai 2020, lorsque la Chambre a établi pour la première fois des règles qui permettraient aux membres de participer à distance non seulement au vote, mais aux réunions et auditions des commissions.

Plus tôt cet été, les restrictions COVID-19 qui avaient été temporairement levées ont été rétablies.

Lorsque le vote par procuration a été introduit pour la première fois, les démocrates ont stipulé qu’il ne serait autorisé que 45 jours à la fois, mais plusieurs extensions de la règle par le président ont rendu ce paramètre presque vide de sens.

Bien qu’une grande majorité de républicains se soient initialement opposés à la politique du Congrès sur le «travail à domicile», beaucoup s’y sont depuis habitués et ont commencé à voter par procuration, ce qui nécessitait de déposer une lettre auprès du greffier de la Chambre indiquant qu’ils ne pouvaient pas assister aux délibérations de la salle. De nombreux républicains et démocrates ont accepté le fait qu’ils ne sont techniquement plus tenus de se présenter à Washington et passent plus de temps dans leurs districts d’origine à se préparer pour le cycle 2022.

