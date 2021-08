Pelosi rappellera les législateurs pour tenter de passer un paquet de dépenses de 3,5 billions de dollars ⋆ 10z viral

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Les démocrates du Sénat ont entamé le processus de réalisation du projet de loi de dépenses budgétaires massives de 3 500 milliards de dollars de Joe Biden.

Le Sénat a voté selon les partis pour adopter un plan de 3,5 billions de dollars qui équivaudrait à la plus grande expansion du filet de sécurité sociale depuis des décennies.

Mais pour les démocrates de la Chambre, ce n’est peut-être pas si simple car les républicains sont prêts à utiliser leur pouvoir d’achat sur des publicités négatives pour faire pression sur certains démocrates modérés pour qu’ils votent contre, a rapporté le Washington Times.

“Cela va être un été long, chaud et politiquement douloureux”, a déclaré un haut responsable démocrate. “Nous nous attendons à ce que ce soit comme l’ère du thé, mais en pire.”

Beaucoup pensent que c’est la raison pour laquelle la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, rappelle la chambre de la pause de la mi-août pour voter.

“Ce n’était pas intelligent de garder ces gars là-bas pendant un mois entier”, a déclaré l’assistant.

Étant donné que le projet de loi de 3 500 milliards de dollars sur les «infrastructures humaines» sera traité au Sénat via le processus de réconciliation budgétaire, qui permet aux mesures de dépenses d’éviter l’obstacle de l’obstruction à 60 voix du Sénat et de passer à la majorité simple, les républicains du Congrès devraient contribuer pratiquement sans vote à son adoption, mettant carrément le fardeau politique sur les démocrates.

Et avec la plus petite des majorités dans les deux chambres, les démocrates peuvent à peine se permettre de subir une seule défection dans leur caucus et espérer adopter le projet de loi central de M. Biden.

Dans la réalité, les républicains et leurs alliés se mobilisent pour garantir que les démocrates possèdent chaque partie du paquet. La pression était évidente mercredi, quelques heures seulement après que le Sénat a procédé à un premier vote pour commencer à rédiger le projet de loi.

L’American Action Network, un groupe national conservateur ayant des liens étroits avec le House GOP, a annoncé qu’il dépenserait plus de 5 millions de dollars pour diffuser des publicités contre le package. Les publicités devraient être diffusées dans 39 districts du Congrès, ciblant les démocrates occupant des sièges marginaux prêts à basculer l’année prochaine.

Et même si le chef de la majorité au Sénat et sénateur de New York, Charles Schumer, a réussi à obtenir les sens démocrates modérés Joe Manchin et Kyrsten Sinema, ce n’est peut-être pas si simple quand vient le temps de négocier à l’automne.

« Tôt ce matin, j’ai voté ‘OUI’ lors d’un vote de procédure pour faire avancer le processus de réconciliation budgétaire parce que je pense qu’il est important de discuter de l’avenir de la politique fiscale de ce pays. Cependant, j’ai de sérieuses inquiétudes quant aux graves conséquences auxquelles seront confrontés les Virginie-Occidentaux et chaque famille américaine si le Congrès décide de dépenser 3 500 milliards de dollars supplémentaires », a déclaré mercredi le sénateur Manchin.

« Au cours de l’année écoulée, le Congrès a injecté plus de 5 000 milliards de dollars de mesures de relance dans l’économie américaine – plus que jamais depuis la Seconde Guerre mondiale – pour répondre à la pandémie. Le défi auquel nous sommes maintenant confrontés est différent : des millions d’emplois restent vacants à travers le pays et la hausse des taux d’inflation est désormais un impôt inévitable sur les salaires et les revenus de chaque Américain. Ce ne sont pas des indications d’une économie qui nécessite des milliards de dollars de dépenses supplémentaires. Chaque dirigeant élu est choisi pour prendre des décisions difficiles. Ajouter des milliers de milliards de dollars de plus à près de 29 000 milliards de dollars de dette nationale, sans aucune considération des effets négatifs sur nos enfants et petits-enfants, est l’une de ces décisions qui est devenue beaucoup trop facile à Washington.

“Compte tenu de l’état actuel de la reprise économique, il est tout simplement irresponsable de continuer à dépenser à des niveaux plus adaptés pour répondre à une Grande Dépression ou à une Grande Récession – et non à une économie sur le point de surchauffer. Plus important encore, je crois fermement que continuer à dépenser à des niveaux irresponsables met en péril la capacité de notre pays à répondre aux crises imprévues auxquelles notre pays pourrait être confronté. J’exhorte mes collègues à considérer sérieusement cette réalité alors que ce processus budgétaire se déroule dans les semaines et les mois à venir », a-t-il déclaré.