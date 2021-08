Pelosi soutient un nouveau plan radical pour sauver les droits de vote de la Cour suprême

Deux choses sont claires à propos du nouveau plan des démocrates de la Chambre visant à défaire les efforts d’une Cour suprême conservatrice visant à restreindre le droit de vote : l’une est que les démocrates commencent à reconnaître la menace existentielle qu’une Cour conservatrice 6-3 pourrait représenter pour la démocratie américaine. L’autre est que, à moins qu’une poignée de démocrates clés du Sénat cessent de soutenir l’obstruction systématique, la Cour gagnera cet engagement.

Mardi, la représentante Terri Sewell (D-AL) a présenté le plan, connu sous le nom de “John R. Lewis Voting Rights Advancement Act of 2021”, avec un fort soutien de la direction de la Chambre. Le projet de loi devrait recevoir un vote à la Chambre dès la semaine prochaine – mais mourra probablement au Sénat, comme d’autres priorités démocrates sabotées par une poignée de sénateurs démocrates qui restent fidèles à l’obstruction systématique.

Les démocrates du Congrès soutiennent une version de la loi John Lewis depuis un certain temps. Peu de temps après que les démocrates ont repris le contrôle de la Chambre des représentants en 2019, ils se sont ralliés à une version antérieure du projet de loi. Cette version antérieure cherchait à rétablir le « précontrôle », une pratique de la loi sur les droits de vote de 1965 qui obligeait les États ayant des antécédents de pratiques électorales racistes à soumettre leurs règles électorales à l’approbation fédérale avant que ces règles n’entrent en vigueur.

La Cour suprême a effectivement annulé le précontrôle dans Shelby County v. Holder (2013) – lors d’un vote de ligne de parti avec tous les républicains nommés par la Cour dans la majorité et tous ses démocrates en dissidence.

La dernière version de la loi John Lewis est bien plus ambitieuse que celle soutenue par les démocrates en 2019. Entre autres choses, le nouveau projet de loi annulerait la toute récente décision de la Cour suprême dans Brnovich v. Democratic National Committee (2021), qui imposait de nouvelles, limites apparemment inventées sur les garanties de la Loi sur les droits de vote contre le racisme dans les élections.

Le nouveau projet de loi annulerait également la décision de la Cour dans Purcell c. Gonzales (2006), qui limite considérablement la capacité des tribunaux à protéger les droits de vote à l’approche d’une élection. Le projet de loi crée un nouveau processus pour bloquer certaines restrictions de vote dans les 50 États et empêche la Cour de modifier les règles régissant qui peut voter pendant une élection – puis de priver rétroactivement du droit de vote les électeurs qui ne se sont pas conformés à la nouvelle des règles.

Le mépris de la Cour suprême pour les droits de vote a permis une série de lois attaquant le droit de vote dans les États contrôlés par les républicains. Certains de ces projets de loi érigent des obstacles entre les électeurs et les élections qui pourraient être surmontés par l’organisation politique démocrate, mais d’autres apportent des changements structurels aux élections qui pourraient exclure les démocrates du pouvoir. En Géorgie, par exemple, le Parti républicain de l’État peut prendre le contrôle des conseils électoraux locaux qui pourraient potentiellement priver des milliers d’électeurs du droit de vote dans les bastions démocrates comme Atlanta.

Si elle est promulguée, la nouvelle loi John Lewis serait l’une des lois sur le droit de vote les plus ambitieuses jamais adoptées par le Congrès – bien que, encore une fois, son succès dépende de la conclusion unanime des démocrates du Sénat que la protection de la démocratie est plus importante que la préservation de l’obstruction systématique. Dans les deux cas, cependant, le projet de loi est un doigt d’honneur géant pour la Cour Roberts, qui a été extraordinairement hostile aux droits de vote.

À tout le moins, en d’autres termes, la dernière version de la loi John Lewis reconnaît que l’une des plus grandes menaces pour la démocratie américaine est la Cour suprême des États-Unis – et que le Congrès doit confronter directement les récentes décisions de la Cour s’il espère protéger la démocratie aux États-Unis.

La nouvelle loi John Lewis prévoit le précontrôle des stéroïdes

En vertu de la loi d’origine sur les droits de vote, les États ayant des antécédents de pratiques électorales racistes devaient «préciser» toute nouvelle règle de vote avec un tribunal fédéral de Washington ou avec le ministère américain de la Justice. L’idée était d’empêcher ces lois d’entrer en vigueur jusqu’à ce que les fonctionnaires fédéraux les examinent pour s’assurer qu’elles ne cibleraient pas les électeurs minoritaires.

Dans le comté de Shelby, cependant, la majorité républicaine de la Cour a annulé le précontrôle. Notamment, cependant, le comté de Shelby n’a pas soutenu que le Congrès ne pourrait jamais adopter une nouvelle législation imposant un précontrôle. Au lieu de cela, le comté de Shelby a estimé que, si le Congrès veut imposer un précontrôle à certains États mais pas à d’autres, il “doit identifier les juridictions à distinguer sur une base logique à la lumière des conditions actuelles”.

La loi John Lewis cherche à relever ce défi en imposant un précontrôle — généralement pendant au moins 10 ans — dans les États où « 15 violations ou plus des droits de vote » ont eu lieu au cours des 25 dernières années, ou qui ont commis 10 de ces violations si « dont au moins une a été commise par l’État lui-même ». Les juridictions locales, telles que les comtés ou les cantons, peuvent également être soumises à un précontrôle si elles ont commis trois violations ou plus au cours des 25 dernières années.

De plus, le dernier projet de la loi John Lewis impose un précontrôle à tout État avec seulement trois violations, si elles se produisent dans une juridiction locale où les élections sont administrées par l’État lui-même. Il s’agit probablement d’une réponse à une nouvelle loi géorgienne, qui permet au Conseil électoral de l’État, contrôlé par le GOP, de prendre en charge l’administration électorale locale et potentiellement de priver massivement les électeurs du droit de vote.

La nouvelle version de la loi John Lewis exige également que les 50 États – qu’ils aient ou non des antécédents racistes – soumettent certains types de règles électorales à un précontrôle.

La liste des pratiques électorales qui doivent être soumises à un examen fédéral par les 50 États comprend la plupart des lois qui réduisent de 3 % ou plus « la proportion de la population en âge de voter de la juridiction » qui appartient à un groupe minoritaire racial ou linguistique particulier. Il comprend toutes les lois de redécoupage dans les zones à forte croissance démographique minoritaire. Il comprend certaines lois sur l’identification des électeurs et comprend de nombreuses tentatives pour fermer ou réduire les heures de vote.

Encore une fois, le simple fait qu’un État se livre à l’une de ces pratiques défavorisées ne signifie pas que la nouvelle règle de l’État sera invalidée. Mais la règle électorale peut ne pas entrer en vigueur tant que les fonctionnaires fédéraux ne l’ont pas examinée pour s’assurer qu’elle «n’a ni pour objet ni pour effet de refuser ou de restreindre le droit de vote en raison de la race, de la couleur ou de l’appartenance à un groupe linguistique minoritaire. “

Le nouveau projet de loi mettrait le feu à Brnovich

La loi sur les droits de vote interdit aux États de promulguer une loi électorale qui « entraîne un déni ou une restriction du droit … de voter en raison de la race ou de la couleur ». Les violations de cette disposition, souvent appelée « test des résultats », sont généralement appliquées par voie de litige.

À Brnovich, cependant, la Cour suprême a inventé plusieurs nouvelles restrictions au test de résultats qui n’apparaissent nulle part dans le texte de la loi. Entre autres choses, l’opinion majoritaire du juge Samuel Alito dans Brnovich crée une forte présomption que les restrictions de vote qui étaient courantes en 1982 restent légales. Il fabrique une présomption similaire en faveur des lois des États censées lutter contre la fraude électorale. Et Brnovich suggère qu’une loi de l’État restreignant une méthode de vote (comme, disons, le vote anticipé) devrait être maintenue s’il existe « d’autres moyens disponibles » pour voter.

Une grande partie de la nouvelle version de la loi John Lewis semble avoir été rédigée par des avocats qui ont parcouru ligne par ligne l’avis d’Alito à Brnovich afin d’annuler chaque nouvelle limite des droits de vote établie par Alito et ses collègues.

Entre autres choses, le projet de loi interdirait aux tribunaux d’examiner certains facteurs dans les affaires relatives à la Loi sur les droits de vote, par exemple si une restriction de vote particulière “a un long pedigree ou était largement utilisée à une date antérieure”, si la loi est défendue comme un effort pour lutter contre la « fraude » et, dans la plupart des cas, si l’État met à disposition d’autres méthodes de vote.

En outre, le projet de loi contient une liste de facteurs que les tribunaux devraient prendre en compte lors de l’audition d’affaires relatives à la Loi sur les droits de vote, y compris « l’historique de la discrimination officielle liée au vote dans l’État ou la subdivision politique », le degré de « polarisation raciale » du vote dans un juridiction (par exemple, si les électeurs blancs préfèrent massivement les républicains et les électeurs noirs votent majoritairement pour les démocrates), et “la mesure dans laquelle les membres des groupes minoritaires subissent les effets de la discrimination dans des domaines tels que l’éducation, l’emploi et la santé”.

Bon nombre de ces facteurs ultérieurs découlent des décisions de la Cour antérieures à Brnovich.

Le projet de loi supprimerait également d’autres astuces plus subtiles que les juges ont utilisées pour restreindre les droits de vote

De nombreux cas de droit de vote de la Roberts Court impliquent de subtiles attaques procédurales contre le droit de vote – le genre d’attaques qui laissent théoriquement le droit en place mais qui empêchent les tribunaux de rendre des ordonnances le protégeant.

Considérons, par exemple, Purcell. Cette affaire a jugé que les tribunaux devraient être réticents à rendre des ordonnances ayant un impact sur les pratiques électorales d’un État à l’approche d’une élection. « Les ordonnances de la Cour affectant les élections », a averti la Cour dans Purcell, « peuvent elles-mêmes entraîner une confusion chez les électeurs et, par conséquent, une incitation à rester à l’écart des urnes. À mesure que les élections approchent, ce risque augmentera. »

Il y a une certaine sagesse dans l’avertissement de Purcell selon lequel les dernières décisions législatives électorales pourraient créer plus de problèmes qu’elles n’en valent la peine. Mais les affaires les plus récentes de la Cour suprême ont traité Purcell moins comme un avertissement que les juges doivent être prudents lorsqu’ils entendent des affaires de droit de vote, et plus comme une interdiction des ordonnances liées aux élections à proximité d’une élection.

Dans Republican National Committee v. Democratic National Committee (2020), par exemple, la Cour suprême a interdit aux juridictions inférieures de modifier les pratiques électorales du Wisconsin au milieu d’une pandémie, alors même que certaines localités fermaient l’écrasante majorité de leurs bureaux de vote parce qu’elles n’avait pas suffisamment de préposés au scrutin pour mener une élection de printemps normale.

La nouvelle version de la loi John Lewis prévoit que, sauf dans des cas extraordinaires, « la proximité de l’action à une élection ne doit pas être une raison valable » pour refuser une réparation à un demandeur de droit de vote.

D’autres dispositions du projet de loi empêchent les cours d’appel de priver du droit de vote les électeurs qui se sont appuyés sur l’ordonnance d’un tribunal inférieur lorsqu’ils ont voté. Dans Andino v. Middleton, par exemple, un tribunal inférieur a suspendu une loi de la Caroline du Sud exigeant que les électeurs absents fassent signer leur bulletin de vote par une autre personne en tant que témoin. La Cour suprême a finalement bloqué la décision de cette juridiction inférieure, mais pas avant que des milliers d’électeurs aient déjà voté.

Néanmoins, trois juges auraient privé du droit de vote tout électeur qui n’aurait pas fait signer son bulletin de vote par un témoin, même si ces électeurs avaient voté pendant que l’ordonnance du tribunal inférieur était en vigueur. La loi John Lewis empêche les cours d’appel de priver les électeurs de leur droit de vote de cette manière en prévoyant que « une cour de révision n’ordonnera pas une réparation ayant pour effet de refuser ou de restreindre le droit de vote de tout citoyen qui a agi en se fondant sur » une ordonnance d’un tribunal inférieur. .

Il convient de noter que ce ne sont que quelques-unes des dispositions du nouveau projet de loi très détaillé des démocrates de la Chambre. Le projet de loi comprend également des garanties contre la «rétrogression», où les États promulguent des lois qui rendent les électeurs de couleur pire qu’ils ne l’étaient avant l’entrée en vigueur de cette loi. Il impose de nouvelles obligations de divulgation aux États et aux localités. Et il accorde des subventions aux plus petites juridictions pour les aider à se conformer aux nouvelles obligations imposées par ce projet de loi.

Mais l’objectif principal du projet de loi semble être de faire reculer les efforts de la Cour Roberts pour restreindre les droits de vote. C’est un effort louable – en supposant que la Cour n’invente aucune raison pour annuler le projet de loi.