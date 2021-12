Peloton a du mal à rivaliser avec Apple ; ne fera qu’empirer

Un analyste soutient que la société de vélos d’appartement et de tapis roulants de haute technologie Peloton a du mal à rivaliser avec Apple aujourd’hui, et les choses ne feront que se compliquer à l’avenir…

Peloton cherchait à l’origine à avoir un modèle commercial réussi de type Apple : vendre du matériel coûteux, puis utiliser ce matériel pour générer des revenus d’abonnement récurrents. Mais Neil Cybart dit dans un fil Twitter que ce modèle est déjà en train de s’effondrer.

Peloton est dans un état précaire. Le nombre moyen d’entraînements est en baisse, les conseils restent atroce et l’entreprise a réduit les prix des vélos pour générer de la demande. Rien ne semble fonctionner. L’intérêt pour Peloton est en baisse.

Peloton essaie de dire qu’un trafic plus faible sur le site Web et moins de trafic piétonnier dans ses salles d’exposition sont des sous-produits du retour à la normale de la société, ce qui a apparemment entraîné une baisse de l’intérêt pour les vélos Peloton. La direction pensait que continuer à réduire les prix des vélos (une réduction des prix de 15 % en septembre 2020 et une autre réduction de 20 % en août 2021) aiderait à compenser certains des vents contraires de la réouverture en attirant de nouveaux clients potentiels.

Cela ne semble pas se produire. Au lieu de cela, Peloton voit des clients qui envisageaient probablement déjà un saut à vélo Peloton à un prix inférieur. La société a révélé que près de 75 % des personnes qui achètent des vélos choisissent désormais le modèle le moins cher. C’est un signe que les gens ne voient pas la valeur trouvée avec un écran rotatif plus grand et l’option de résistance automatique. Le mix des ventes était plutôt 50/50 avant la baisse des prix.