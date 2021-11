Peloton a poursuivi Lululemon dans une querelle sur la nouvelle ligne de vêtements du fabricant de cycles

Cari Gundee fait du vélo d’appartement Peloton chez elle le 06 avril 2020 à San Anselmo, en Californie.

Peloton a poursuivi Lululemon après que le fabricant de leggings a menacé de poursuites judiciaires la société d’équipements de fitness connectés plus tôt cette année.

La poursuite, déposée mercredi devant le tribunal fédéral de Manhattan, intervient quelques semaines seulement après que Peloton a lancé un énorme blitz marketing derrière sa propre ligne de vêtements. La société a progressivement cessé de vendre des étiquettes de vêtements sur son site Web, telles que Nike et Lululemon, et s’est plutôt penchée sur la fabrication de ses propres leggings, soutiens-gorge de sport et débardeurs d’entraînement pour femmes et hommes.

Plus tôt ce mois-ci, les avocats de Lululemon ont envoyé une note à Peloton disant que l’entreprise poursuivrait en justice à moins que Peloton n’arrête de vendre ses nouveaux vêtements. Le fabricant de pantalons de yoga a fait valoir que le soutien-gorge à lanières, le soutien-gorge à col montant, le soutien-gorge à pointe cadent, le soutien-gorge à points laser cadent et les leggings à points laser cadent portaient atteinte aux conceptions des brevets de Lululemon.

Peloton a déclaré, cependant, que sa propre marchandise est facile à déchiffrer de celle de Lululemon. Il a également déclaré que les conceptions de vêtements de Lululemon sont trop « évidentes » pour mériter une protection par brevet.

« En plus des nombreuses différences claires et évidentes dans la conception, les marques et les logos de Peloton et Lululemon sont également distinctifs et bien connus, rendant la confusion entre les produits une impossibilité virtuelle », a déclaré Peloton dans le procès.

Peloton demande une déclaration du tribunal attestant qu’il n’a enfreint aucun brevet.

Un porte-parole de Lululemon a déclaré que le détaillant avait demandé à Peloton de cesser et de s’abstenir de vendre un certain nombre de produits.

« Nous défendrons nos droits de propriété, protégerons l’intégrité de notre marque et protégerons notre propriété intellectuelle », a déclaré le porte-parole dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Les actions Peloton ont augmenté de près de 6% vendredi, alors que les inquiétudes concernant une nouvelle variante de coronavirus ont fait grimper les actions qui ont bénéficié des tendances de séjour à domicile. L’action de Lululemon a progressé de moins de 1 %.