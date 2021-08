Peloton baisse le prix du vélo de 400 $ après l’échec des résultats du quatrième trimestre

Peloton a annoncé aujourd’hui ses résultats pour le quatrième trimestre fiscal 2021, montrant un ralentissement de la croissance et une perte plus importante que prévu. Parallèlement à l’annonce des résultats, Peloton a également révélé qu’il réduirait le prix du vélo Peloton original de 400 $.

Comme le rapporte CNBC, les bénéfices de Peloton pour le quatrième trimestre comprenaient 936,9 millions de dollars, contre 607,1 millions de dollars au même trimestre il y a un an. Le rythme de croissance, en revanche, montre des signes de ralentissement – ​​Peloton a déclaré au dernier trimestre des revenus qui avaient presque doublé d’une année à l’autre pour atteindre plus d’un milliard de dollars.

La société a également signalé une perte plus élevée que prévu, ce qui est attribuable au rappel de la bande de roulement et de la bande de roulement +. Peloton a révélé une perte par action de 1,05 $, contre les attentes des analystes d’une perte par action de 45 cents.

« L’année écoulée a représenté un point d’inflexion pour l’industrie du fitness connecté, avec une augmentation significative de la sensibilisation et de la demande après le début de la pandémie de Covid-19 », a écrit le directeur général John Foley dans une lettre aux actionnaires.

Autres points de données notables :

Peloton a terminé le trimestre 2,33 millions d’abonnésLes abonnements numériques étaient à 874 000 à la fin du trimestre Le taux de désabonnement mensuel net a atteint 0,73% au cours du trimestre, contre 0,52%. Le stock de PTON de revenus est en baisse d’environ 8% après les heures normales

Baisse du prix du vélo

En plus de son rapport sur les résultats, Peloton a également annoncé aujourd’hui une baisse de prix pour le vélo d’origine. Le vélo, qui est passé de 2 245 $ à 1 895 $ l’année dernière parallèlement à l’introduction du vélo +, va perdre 400 $ de plus.

À partir d’aujourd’hui, le vélo Peloton original sera disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Allemagne et en Australie au prix de 1 495 $ USD/1 350 £ GBP/1895 $ CAD/1495 € EUR et 2 295 $ AUD, respectivement.

Peloton a également annoncé de nouvelles options de financement permettant de réduire les paiements mensuels pour les clients qualifiés, ainsi que le coût d’un abonnement All-Access :

Vélo Peloton : 39 $ USD/mois pendant 39 mois avec 0 % APR 64 $ CAD/mois, 45 £ GBP/mois, 55 €/mois, 59 $ AUPeloton Bike+ : 59 $ USD/mois pendant 43 mois avec 0 % 77 $ CAD/mois , £54 GBP/mois, €59 EUR/mois, $86 AUD/moisPeloton Tread [available August 30 in the U.S., Canada, U.K., and fall 2021 in Germany]: 59 $ USD/mois pendant 43 mois avec 0% APR 77 $ CAD/mois, 54 £ GBP/mois, 59 €/mois, 86 $ AUD/mois

Peloton dit que ces changements font partie de ses efforts pour « faciliter l’accès à son contenu » :

La mission de Peloton est d’aider les gens à être la meilleure version d’eux-mêmes en facilitant l’accès à un contenu de fitness et de bien-être de classe mondiale. Aujourd’hui, nous franchissons une nouvelle étape dans notre engagement à rendre Peloton plus accessible et réalisable en abaissant le prix du vélo Peloton primé.

Lisez l’annonce complète sur le site Web de Peloton ici.

Abonnez-vous sur YouTube pour plus d’actualités, de mises à jour, de conseils et de guides Connected Fitness Tech :