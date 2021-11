Peloton dévoile son guide de musculation connecté à moins de 500 $ + bande HR

On dit depuis longtemps que Peloton travaille sur un produit de musculation, la société taquinant même son prochain lancement lors d’un appel de résultats la semaine dernière. Maintenant, le Peloton Guide à moins de 500 $ est là, ce qui en fait l’une des offres les plus (assez) abordables de l’entreprise.

Qu’est-ce que c’est? Le Guide est un appareil équipé d’une caméra compatible avec l’IA que vous connectez à votre téléviseur via un câble HDMI pour diffuser des entraînements à partir de l’énorme bibliothèque de contenu de Peloton. La caméra suit vos mouvements pendant que vous vous entraînez, et donc vos progrès tout au long du cours, et peut même vous montrer une image à l’écran de vous-même en train de faire de l’exercice en temps réel afin que vous puissiez comparer votre forme à celle des instructeurs. Les utilisateurs de Peloton Guide peuvent accéder à une interface Peloton similaire à celle du vélo ou de la bande de roulement une fois que vous vous connectez à votre compte. L’appareil, cependant, n’est pas livré avec des poids, les membres devront donc fournir leur propre équipement.

Bien que le Guide coûte 1 000 $ moins cher que le très convoité vélo Peloton, il s’agit d’un matériel allégé sans beaucoup de fioritures par rapport à Mirror ou Tempo, mais encore une fois, nous n’avons pas encore eu l’occasion de l’essayer. dehors pour nous-mêmes. À 495 $, c’est toujours un peu plus cher que le Tempo Move qui vient d’être annoncé, un kit d’entraînement de la taille d’un mini-réfrigérateur livré avec ses propres poids et au prix de 395 $.

Bien que les détails soient un peu limités sur la façon dont cela fonctionne réellement, le Peloton Guide propose un suivi des mouvements, « alimenté par l’apprentissage automatique », conçu pour encourager les membres à effectuer les exercices démontrés et à suivre les instructeurs pour toute la classe. Les utilisateurs peuvent également suivre les groupes musculaires avec lesquels ils ont travaillé Body Activity, et Peloton recommandera des cours axés sur les muscles que vous avez ignorés. Le guide est également activé par la voix, de sorte que les membres peuvent démarrer, arrêter, rembobiner et avancer rapidement sans avoir à manipuler les boutons. (Remarque : cette fonctionnalité n’est disponible qu’aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, d’autres marchés seront bientôt disponibles).

Tom Cortese, cofondateur et chef de produit de Peloton, déclare :

Au cours des deux dernières années, nous avons vu l’intérêt pour notre contenu de force exploser. Peloton Guide démystifie l’entraînement en force pour créer une expérience plus engageante qui aidera les membres à rester motivés. Nous avons combiné nos instructeurs de classe mondiale et le contenu des cours avec la meilleure technologie d’apprentissage automatique pour créer une toute nouvelle façon de s’entraîner. Ce n’est que le début de la force du Peloton. Guide va continuer à devenir plus intelligent afin qu’il puisse devenir plus fort aux côtés de nos membres.

Le guide Peloton comprend une bande de fréquence cardiaque Peloton pour un prix global à partir de 495 $ / 645 $ CAD / 450 £ / 750 $ AUD/495 €. Les dates de sortie aux États-Unis et au Canada sont fixées au début de 2022, et au Royaume-Uni, en Australie et en Allemagne en 2022.

Images : Guide du peloton

Abonnez-vous sur YouTube pour plus d’actualités, de mises à jour, de conseils et de guides Connected Fitness Tech :