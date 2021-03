Peloton dévoile un partenariat d’un an avec Verzuz de Triller

Peloton a dévoilé un partenariat d’un an avec le programme de compétition en direct Verzuz, et les «classes Peloton Verzuz» de l’effort conjoint sont déjà en cours.

Peloton – qui a dépensé au nord de 60 millions de dollars en frais de litige et de règlement en 2020, à la suite d’un horrible procès pour violation du droit d’auteur avec 14 éditeurs de musique – a annoncé son partenariat avec Verzuz dans un article de blog ainsi qu’une vidéo (mettant en vedette les fondateurs du programme, Timbaland et Swizz Beatz. ).

Cette décision représente le dernier d’une longue série d’accords directs pour Peloton, qui a discrètement signé un contrat avec Beyoncé en novembre 2020, environ un mois avant la production de trois remixes d’Elvis, de Chromeo («Clean Up Your Own Backyard»), Big Boi («Catchin ‘on Fast») et Dillon Francis («Do the Vega»).

En ce qui concerne les cours Peloton Verzuz, cependant, la société d’équipements d’exercice a indiqué que les amateurs de fitness pourront s’entraîner «au rythme de célébrations musicales en tête-à-tête mettant en vedette des matchs emblématiques de Verzuz passés» sur l’application Peloton. Les fans sont également encouragés à ajouter les noms de leurs concurrents Verzuz préférés à leurs profils Peloton, et l’entité « additionnera alors le nombre total de membres Peloton qui se sont présentés pour chaque artiste avec des tags, et voir où se situe notre communauté. »

Le premier des cours sur le thème de la musique a eu lieu hier soir, tandis que le prochain entraînement de Verzuz (une demi-heure de trajet avec les instructeurs de Peloton Cody Rigsby et Emma Lovewell) est prévu pour demain soir à 19h30 HNE. Un troisième cours suivra à midi le jeudi 1er avril et l’entreprise basée à New York a l’intention de révéler «tous les détails pour les cours Peloton Verzuz à venir» dans le futur.

Avec le déploiement des vaccins COVID-19 se poursuivant et de nombreux pratiquants (vraisemblablement) prêts à retourner dans les clubs de santé et les gymnases, il sera intéressant de voir les mesures supplémentaires que Peloton prend pour maintenir sa présence substantielle sur le marché et renforcer sa communauté – en particulier parce que ceux-ci les mouvements impliqueront probablement des accords avec l’industrie de la musique.

L’action de la société âgée de neuf ans (PTON sur NASDAQ) a terminé aujourd’hui à 107,17 $ par action – en baisse substantielle par rapport à un sommet de 52 semaines de 171,09 $, mais plus de quatre fois par rapport à la même période en 2020.

Il convient de noter en conclusion que l’application de partage de vidéos abrégée (et un concurrent de premier plan de TikTok) Triller a acquis Verzuz et a ajouté Swizz Beatz et Timbaland à sa liste de dirigeants il y a trois semaines. Et dans la foulée d’un litige de licence très médiatisé avec Universal Music Group (qui serait propriétaire d’une participation dans Triller), la plate-forme la semaine dernière a discrètement accordé une licence aux plus grands éditeurs de musique du monde.