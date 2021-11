Peloton dit que la fonctionnalité de transparence du suivi des applications d’Apple nuit à sa capacité à gagner des abonnés

La société de fitness connectée populaire Peloton a publié aujourd’hui ses résultats pour le premier trimestre de l’exercice 2022. La société n’a pas répondu aux attentes dans tous les domaines et elle blâme Apple pour certains de ses défis. Plus précisément, comme de nombreuses autres entreprises récemment, Peloton affirme que la plate-forme de transparence du suivi des applications d’Apple a un impact sur sa capacité à gagner de nouveaux abonnés…

Comme indiqué par notre site compagnon Connect the Watts, Peloton a déclaré un chiffre d’affaires de 805,2 millions de dollars pour le trimestre, contre des attentes de 810,7 millions de dollars. Il a déclaré une perte par action de 1,25 $, supérieure aux attentes d’une perte de 1,07 $ par action, pour une perte totale de 376 millions de dollars.

En termes d’abonnés, Peloton a déclaré 2,49 millions d’abonnés au fitness connectés à la fin de la période de trois mois, en hausse de 87 % d’une année sur l’autre. Cette catégorie de personnes se compose uniquement de ceux qui possèdent le matériel Peloton et paient également les frais mensuels pour accéder au contenu Peloton. L’ensemble de la base de membres, qui comprend les abonnés exclusivement numériques, a atteint 6,2 millions.

Comme l’a noté Mark Gurman de Bloomberg, lors d’un appel avec des investisseurs et des analystes, Peloton a déclaré que les abonnements sont supérieurs aux prévisions internes, mais que la nouvelle fonctionnalité de transparence du suivi des applications d’Apple a un impact sur sa capacité à atteindre de nouveaux abonnés pour Peloton Digital. Encore une fois, ce sont des personnes qui ne possèdent pas de matériel Peloton mais qui s’abonnent à Peloton Digital pour des cours, similaires à Apple Fitness+.

La transparence du suivi des applications a été lancée dans le cadre d’iOS 14.5 plus tôt cette année et nécessite que les applications demandent l’autorisation des utilisateurs avant de les suivre sur d’autres applications et sites Web. Sous Paramètres, les utilisateurs peuvent également voir quelles applications ont demandé l’autorisation de les suivre, afin qu’ils puissent apporter des modifications comme bon leur semble.

De nombreuses entreprises différentes ont déclaré que la transparence du suivi des applications avait un impact sur leur activité, notamment Facebook, Snap et d’autres. Dans le cas de Peloton, la société diffuse probablement des publicités en ligne pour attirer les abonnés de Peloton Digital, mais ces publicités s’avèrent moins efficaces en raison de la transparence du suivi des applications.

Vous pouvez lire notre couverture complète des gains de Peloton sur Connect the Watts.

