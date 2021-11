Peloton dit que la nouvelle fonctionnalité iPhone la plus controversée d’Apple nuit à ses affaires

Les derniers résultats de Peloton ont été publiés et la société n’a pas répondu aux attentes dans tous les domaines. Ce n’est pas rare pour certaines entreprises, car les attentes des investisseurs peuvent souvent être très élevées. Ce qui est intéressant dans les nouvelles, cependant, c’est que Peloton blâme Apple.

Ce n’est pas la première fois que la transparence du suivi des applications est critiquée. Selon les rapports, Peloton prétend que la nouvelle fonctionnalité est à blâmer pour ses résultats inférieurs aux attentes. La société a noté qu’elle avait atteint 6,2 millions d’abonnés exclusivement numériques dans ses rapports les plus récents, un nombre qui, selon Mark Gurman de Bloomberg, est supérieur aux prévisions internes fixées par la société. Alors que le nombre d’abonnés est peut-être en hausse, Peloton a signalé une perte de 376 millions de dollars pour la période se terminant le 30 septembre. Cette perte, selon Peloton, est due au fait que la transparence du suivi des applications d’Apple nuit à sa capacité à gagner plus d’abonnés.

Peloton accuse App Tracking Transparency d’avoir ralenti son gain d’abonnés

L’invite de transparence du suivi des applications a été introduite sur l’iPhone dans iOS 14.5. Source de l’image : Pomme

Si cela ressemble à un incident familier, c’est parce que c’est le cas. Depuis qu’Apple a introduit pour la première fois la transparence du suivi des applications dans iOS 14.5, de nombreuses entreprises se sont mobilisées contre elle, affirmant que cela leur coûterait une fortune. La plupart de ces entreprises comptent beaucoup sur la publicité pour gagner de l’argent, et la nouvelle fonctionnalité permet aux clients de refuser complètement d’être suivis.

Peloton affirmant qu’Apple est responsable de son incapacité à répondre aux attentes est intrigant pour un certain nombre de raisons. Malgré ces affirmations, le nombre d’abonnés de la société est toujours en hausse. De plus, il n’y a aucune raison réelle pour que la transparence du suivi des applications affecte l’utilisation de l’application Peloton dans son ensemble, car l’application d’entraînement ne doit pas s’appuyer sur des données suivies pour gagner de nouveaux abonnés.

9To5Mac pense que la raison pour laquelle Peloton peut rejeter la faute sur Apple est due au fait que ses publicités en ligne s’avèrent moins efficaces car elles ne jouent pas pour des utilisateurs ciblés. Malheureusement, il n’y a pas de ventilation officielle expliquant pourquoi Peloton pense que cette fonctionnalité est à blâmer.

Pourquoi les entreprises détestent ne pas pouvoir vous suivre

Source de l’image : Facebook

Apple a initialement introduit la transparence du suivi des applications dans iOS 14.5. Le but du système est de permettre aux consommateurs de décider quand et dans quelle mesure une application peut suivre leur utilisation sur d’autres applications.

Essentiellement, une fois installé, iOS 14.5 a ajouté une invite qui apparaît chaque fois que vous lancez une application pour la première fois. Vous pouvez ensuite choisir si vous souhaitez ou non laisser cette application vous suivre sur plusieurs applications. Vous pouvez également choisir de désactiver complètement le suivi. Cette décision a été une étape majeure vers la fourniture d’un peu plus d’intimité aux clients, mais elle a également fait l’objet de nombreuses campagnes de blâme et de haine.

Des entreprises comme Facebook ont ​​pris des positions fermes contre la transparence du suivi des applications, affirmant que cela nuit à l’utilisateur en général en supprimant la possibilité de fournir de la publicité ciblée. La publicité ciblée permet aux agences de publicité de diffuser des publicités spécifiques vers les utilisateurs. Les annonces sont déterminées en fonction des recherches des utilisateurs, de l’utilisation de l’application, etc. Certaines applications ont même essayé de contourner la fonctionnalité en proposant des cadeaux et des offres spéciales pour ceux qui permettent le suivi.

Sans publicité ciblée, il est moins probable que les utilisateurs cliquent sur les publicités qu’ils voient. Sans cibler des utilisateurs spécifiques, les publicités peuvent s’avérer non pertinentes pour certains qui les voient.