Peloton dit que les règles de confidentialité d’Apple limitent sa capacité à gagner des abonnés

Peloton est devenu la dernière entreprise à blâmer les changements de confidentialité d’Apple liés aux publicités dans iOS pour avoir eu un impact négatif sur ses activités, selon un nouveau rapport de Mark Gurman de Bloomberg.



Mieux connu pour ses équipements d’exercice à domicile et ses cours de fitness en ligne, Peloton a reproché aux règles de transparence du suivi des applications (ATT) introduites par Apple dans iOS 14.5 de rendre plus difficile l’ajout de nouveaux abonnements à ses services en ciblant les acheteurs en ligne en fonction de leurs intérêts.

La société a fait cette demande cette semaine dans son dernier appel de résultats, dans lequel elle a cité des réouvertures économiques post-pandémie plus lentes que prévu, avant de réduire ses prévisions de revenus annuels d’un milliard de dollars, tout en abaissant ses projections pour les abonnés et les marges bénéficiaires. .

Peloton a déclaré qu’il s’attend désormais à des ventes de 4,4 à 4,8 milliards de dollars au cours de l’exercice se terminant en juin 2022, en baisse par rapport aux 5,4 milliards de dollars prévus il y a moins de trois mois.

Sur les appareils exécutant iOS 14.5 et versions ultérieures, Apple exige que les applications demandent l’autorisation des utilisateurs pour les suivre sur d’autres applications et sites Web. Dans le cadre de son cadre ATT, les utilisateurs peuvent choisir s’ils souhaitent être suivis à des fins publicitaires ou à d’autres fins de marketing.

« Certaines applications ont des trackers intégrés qui prennent plus de données que nécessaire », explique Apple dans une vidéo promotionnelle. « Le partager avec des tiers, comme des annonceurs et des courtiers en données… Cela s’est produit à votre insu ou sans votre permission. Vos informations sont à vendre. Vous êtes devenu le produit. »

Apple a reçu le mois dernier des plaintes similaires de Mark Zuckerberg, qui a blâmé les changements de confidentialité d’Apple pour une croissance trimestrielle plus faible que prévu lors d’un appel de résultats pour Meta, la société anciennement connue sous le nom de Facebook. Le PDG de Meta a affirmé que les changements « non seulement [negatively affect] notre entreprise, mais des millions de petites entreprises dans ce qui est déjà une période difficile pour elles dans l’économie. »

Selon un rapport, Apple a coûté aux sociétés de médias sociaux, dont Meta, Twitter, Snapchat et YouTube, près de 10 milliards de dollars de revenus au second semestre 2021. Mais Peloton a plus à s’inquiéter en ce qui concerne Apple, qui cette semaine a étendu Fitness+, sa propre offre de services de fitness à domicile, à 15 pays supplémentaires.

Les actions Peloton ont chuté de près de 20 % depuis qu’Apple a présenté les nouvelles fonctionnalités Apple Fitness+ lors de son événement de septembre. Signe clair du malaise des investisseurs face à l’intrusion d’Apple sur le marché du fitness, des rapports plus tôt dans la semaine ont lié une baisse des actions Peloton à l’approbation d’un brevet pour l’application Fitness + d’Apple, qui comprend le HIIT, le yoga, le Core et d’autres entraînements enseignés par des entraîneurs, similaire aux classes Peloton.