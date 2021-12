Peloton et Ryan Reynolds nettoient une publicité virale au milieu des allégations d’agression sexuelle de Chris Noth

Ryan Reynolds et Peloton ont supprimé toutes les traces de la publicité virale mettant en vedette l’acteur de Sex and the City Chris Noth après que The Hollywood Reporter a publié des entretiens avec deux femmes qui ont accusé Noth d’agression sexuelle. Les incidents allégués se sont produits en 2004 et 2015. Noth a nié les allégations. [Please Note: The following story contains graphic depictions of sexual assault.]

Noth est apparu dans le premier épisode de la série Sex and the City et juste comme ça le 9 décembre. Dans l’épisode, son personnage, M. Big, est décédé parce qu’il a subi une crise cardiaque après avoir fait de l’exercice sur un vélo stationnaire Peloton. Dimanche, Peloton a publié une publicité mettant en vedette Noth, affirmant que M. Big n’était pas vraiment mort. Reynolds a raconté la publicité, qui mettait également en vedette l’instructeur Peloton Jess King. La société de marketing Maximum Effort de Reynolds a produit la publicité. La publicité a coûté 80 000 $ à produire et est rapidement devenue virale.

Après la publication des allégations contre Noth, Peloton, Maximum Effort et Reynolds ont supprimé la publicité. « Chaque accusation d’agression sexuelle doit être prise au sérieux », a déclaré jeudi à THR le porte-parole de Peloton. « Nous n’étions pas au courant de ces allégations lorsque nous avons présenté Chris Noth dans notre réponse au redémarrage de HBO. Alors que nous cherchons à en savoir plus, nous avons cessé de promouvoir cette vidéo et archivé les publications sociales associées. »

Jeudi, THR a publié des entretiens avec Zoe, 40 ans, qui travaille dans l’industrie du divertissement, et Lily, 31 ans, qui est maintenant journaliste. Les deux femmes ont utilisé des pseudonymes. Zoe a allégué qu’elle avait été agressée par Noth en 2004 alors qu’elle occupait un poste de premier échelon dans une entreprise de Los Angeles où Noth et d’autres célébrités se rendaient fréquemment. Elle a accusé Noth de l’avoir violée dans son appartement de West Hollywood. Zoe a déclaré qu’elle avait été hospitalisée et avait parlé à des policiers, mais elle craignait qu’ils ne la croient pas si elle leur disait qui était son violeur. Zoe avait 22 ans au moment de l’agression présumée.

Lily a accusé Noth d’agression à New York en 2015 alors qu’elle avait 25 ans. Noth l’a invitée à dîner, après quoi il l’a emmenée dans son appartement de Greenwich Village. L’acteur a eu « des relations sexuelles avec moi depuis le dos sur une chaise », a déclaré Lily à THR, ajoutant qu’elle s’était sentie « totalement violée » et avait pleuré au fur et à mesure. Lily a montré les messages texte THR qu’elle a échangés avec Noth en mars et avril 2015.

Noth a nié les allégations et a déclaré que les rencontres étaient consensuelles. « Les accusations portées contre moi par des personnes que j’ai rencontrées il y a des années, voire des décennies, sont catégoriquement fausses », a déclaré l’acteur. « Ces histoires auraient pu dater d’il y a 30 ans ou 30 jours – non veut toujours dire non – c’est une ligne que je n’ai pas franchie. Les rencontres étaient consensuelles. Il est difficile de ne pas remettre en question le moment où ces histoires sont sorties. Je ne Je ne sais pas avec certitude pourquoi elles refont surface maintenant, mais je sais ceci : je n’ai pas agressé ces femmes. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, vous pouvez contacter la ligne d’assistance nationale sur les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673) ou aller sur rainn.org.