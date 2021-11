Peloton poursuit ses rivaux pour ses cours à la demande

Peloton n’est pas trop content de ses rivaux. La société a déposé des poursuites contre Echelon et iFit, affirmant que chaque société a violé des brevets liés aux classes à la demande de Peloton, rapporte Bloomberg Law.

Le problème est que Peloton dit qu’Echelon et iFit gagnent des « trajets gratuits » grâce à sa technologie. Dans les documents judiciaires, la société a spécifiquement souligné ses classements et la possibilité de participer à des cours en direct avec d’autres utilisateurs. Dans son affaire contre iFit, Peloton a déclaré qu’avant son arrivée, iFit « autorisait uniquement les abonnés à suivre des cours d’exercices préenregistrés sur leurs machines, sans aucune sorte d’engagement communautaire ». Il conteste également les fonctionnalités ActivePulse et SmartAdjust d’iFit, qui ajustent automatiquement des éléments tels que les vitesses d’entraînement en fonction d’une classe spécifique. Peloton a introduit une fonctionnalité similaire sur son Bike Plus appelée suivi automatique, qui ajuste la résistance du vélo pendant un entraînement sans vous obliger à jouer avec le bouton de résistance.

Peloton affirme que des dizaines de produits iFit et Echelon ont profité de la technologie de Peloton. Cela comprend les vélos stationnaires, les tapis roulants, les rameurs et les vélos elliptiques vendus sous les marques NordicTrack, ProForm et FreeMotion. En particulier, Peloton a appelé le NordicTrack S22i Studio Cycle Bike (qui, pour être honnête, est assez similaire au Bike Plus). Quant à Echelon, il a appelé les vélos, rameurs et tapis roulants connectés de l’entreprise, qui offrent tous des caractéristiques similaires mais pour beaucoup moins. Pendant la pandémie, les produits Echelons étaient souvent appelés « alternatives Peloton » par plusieurs sites de technologie grand public. Echelon a également affirmé avoir développé un vélo Prime à 500 $ pour Amazon, mais Amazon a par la suite nié le partenariat.

Quant à ce que Peloton veut finalement, la société demande une ordonnance du tribunal qui empêcherait iFit et Echelon de porter atteinte à ses brevets, ainsi qu’une indemnisation. Si cela est accordé, cela pourrait avoir un impact énorme sur l’espace de fitness connecté. La plupart, sinon la totalité, du matériel de fitness connecté moderne implique une certaine forme de cours et de classements à la demande. Des gadgets similaires, comme Mirror, Tonal, le SoulCycle Bike, Hydrow et des dizaines d’autres marques moins connues sont apparus dans le sillage de Peloton. Pendant ce temps, Apple a lancé son propre concurrent Peloton Fitness Plus à la fin de l’année dernière.