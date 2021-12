Peloton réagit à la mort choquante de la première de « Sex and The City » Revival

Cet article contient des spoilers pour le premier épisode de Et juste comme ça. Le renouveau HBO Max de Sex and the City, And Just Like That, a été créé le 9 décembre et il n’a pas fallu de temps pour choquer les fans avec la mort de l’amour de longue date de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), M. Big (Chris Noth). Dans l’épisode, Big souffre d’une crise cardiaque après avoir conduit son vélo Peloton et meurt dans les bras de Carrie. Ce fut une tournure dévastatrice pour les fans de la série et déclenchera sûrement Carrie dans un nouveau voyage de découverte de soi.

Cependant, Peloton a tenu à préciser clairement que M. Big n’est pas mort à cause de l’utilisation du vélo d’appartement et a publié une déclaration concernant l’incident fictif. « Je suis sûr que les fans de SATC, comme moi, sont attristés par la nouvelle que M. Big meurt d’une crise cardiaque. M. Big a vécu ce que beaucoup appelleraient un style de vie extravagant – y compris des cocktails, des cigares et de gros steaks – et était à risque grave car il a déjà eu un accident cardiaque au cours de la saison 6 », a déclaré la société dans un communiqué du Dr Suzanne Steinbaum via Us Weekly. « Ces choix de mode de vie et peut-être même ses antécédents familiaux, qui sont souvent un facteur important, étaient la cause probable de sa mort. Conduire son vélo Peloton a peut-être même contribué à retarder son événement cardiaque. »

Steinbaum a également souligné que « plus de 80 pour cent de tous les décès cardiaques sont évitables » grâce à des changements de « mode de vie, de régime alimentaire et d’exercice », comme l’utilisation d’un peloton. « Bien que 25 % des crises cardiaques surviennent chaque année chez des patients qui en ont déjà eu une (comme M. Big), même alors, elles sont très, très traitables », a expliqué Steinbaum. « Il est toujours important de parler à votre médecin, de vous faire tester et d’avoir une stratégie de prévention saine. La bonne nouvelle est que Peloton vous aide à suivre votre fréquence cardiaque pendant que vous roulez, afin que vous puissiez le faire en toute sécurité. »

Lors d’une récente interview avec The Guardian, Noth a également discuté de son personnage dans la franchise et a partagé un aperçu de ce qu’il pense du riche homme d’affaires new-yorkais. « Je ne l’ai jamais vu comme un mâle dominant, c’est tellement drôle que tu dises ça. Mais c’est vrai, je reçois des offres pour jouer ces types de courtiers en pouvoir. » Il a ensuite plaisanté : « Je sais comment enfiler un costume, mais ma femme l’a parfaitement exprimé lorsqu’elle a dit : ‘Je ne pense pas que les gens réalisent que tu es un peu schlubby.' »

Noth a ensuite exprimé ses réflexions sur la façon dont Sex and the City avait une influence majeure sur la façon dont les gens voyaient la ville de New York, exprimant son inquiétude quant au fait que cela aurait pu donner une représentation inexacte ou unilatérale. « Je me sens un peu coupable que notre série soit devenue le look de ce qu’est New York. Ce glamour a toujours existé, mais ce n’était pas le seul look. C’est un peu comme ce que les Kardashian ont fait à la culture en Amérique : des millions de personnes qui suivent eux parce qu’ils ont mille chaussures dans leurs placards. Non, non, ce n’est pas pareil.

Il a ajouté : « Sex and the City a beaucoup à offrir en termes de vision de New York, parce que les gens ont besoin d’un certain glamour. Mais de nombreux quartiers ont changé, c’est donc une sorte d’amour-haine. » Et Just Like That a fait ses débuts le 9 décembre, les deux premiers épisodes étant désormais disponibles en streaming, uniquement sur HBO Max.