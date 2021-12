Peloton répond à la mort surprise dans And Just Like That… avec une nouvelle publicité

Peloton a répondu à une intrigue dans le nouveau redémarrage de Sex and the City de HBO Max, And Just Like That…, tournant une publicité en moins de 48 heures après que les actions de la société ont continué de chuter en réaction aux événements de l’émission télévisée pendant le weekend.

(Avertissement spoiler : ce qui suit traite d’un point majeur de l’intrigue du premier épisode de Et juste comme ça…)

L’intrigue en question impliquait la mort subite de M. Big (Chris Noth), qui souffre de ce qui semble être une crise cardiaque après avoir profité d’une séance d’entraînement de 45 minutes pour le peloton. Cet entraînement était dirigé par un personnage joué par un instructeur Peloton réel (Jess King).

Peloton dit avoir approuvé l’apparition de King dans la série, mais ne savait rien de la mort de Big. « Nous n’avons pas été mis au courant de l’intrigue », a déclaré la vice-présidente principale des communications mondiales de Peloton, Jessica Kleiman, à The Verge par e-mail. « C’était une opportunité de casting pour l’un de nos instructeurs pour un rôle d’acteur – pas une intégration de marque officielle ou un placement de produit. »

Maintenant, la société a répondu avec une publicité mettant en vedette Noth et King, dans laquelle Noth suggère à la paire de « faire un autre tour ». Une voix off de Ryan Reynolds rassure les téléspectateurs que « le cyclisme régulier stimule et améliore votre cœur, vos poumons et votre circulation, réduisant ainsi votre risque de maladies cardiovasculaires. Le cyclisme renforce vos muscles cardiaques, abaisse le pouls au repos et réduit les niveaux de graisse dans le sang », avant de conclure : « il est vivant ».

Kleiman a déclaré à The Verge que la publicité avait été tournée ce week-end « en collaboration avec Ryan Reynolds et sa société de marketing, Maximum Effort, qui a créé le spot », et que le tout « s’est mis en place en moins de 48 heures ».

C’est un redressement incroyablement rapide – si rapide que vous seriez pardonné de soupçonner que tout le va-et-vient est un peu de marketing viral orchestré – mais Peloton et Ryan Reynolds ont une forme antérieure ici. Lorsque Peloton a publié sa tristement célèbre publicité « Peloton Wife » il y a deux ans, Reynolds a choisi la même actrice, Monica Ruiz, pour apparaître dans une publicité pour son Aviation Gin, le spot semblant suivre le même scénario.

Les difficultés de Peloton vont cependant bien au-delà des intrigues fictives. Les actions de l’entreprise ont bondi pendant la pandémie alors que de plus en plus de personnes ont été obligées de s’entraîner à la maison, mais l’enthousiasme pour ses produits s’est depuis refroidi. L’entreprise a également des problèmes extrêmement réels et tragiques concernant ses équipements. Son tapis roulant a été rappelé après avoir causé de nombreuses blessures et la mort d’un enfant de six ans qui a été entraîné dans la machine.