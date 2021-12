Peloton répond à mort sur le vélo du personnage dans And Just Like That

Selon la marque, la crise cardiaque de M. Big n’est pas directement liée au fait qu’il suivait un cours Peloton.

La Dre Suzanne Steinbaum, membre du conseil consultatif sur la santé et le bien-être de Peloton et cardiologue préventive, a déclaré dans un communiqué que même si elle est « Je suis sûr que les fans de SATC comme moi sont attristés par la nouvelle que M. Big meurt d’une crise cardiaque »Le fait qu’il était sur le vélo stationnaire a peu à voir avec sa mort.

NEW YORK, NEW YORK – 07 NOVEMBRE : Chris Noth et Sarah Jessica Parker sur place pour « And Just Like That » le 07 novembre 2021 à New York. (Photo de Gotham / GC Images) (.)

« M. Big a vécu ce que beaucoup appelleraient extravagant – y compris des cocktails, des cigares et de gros steaks – et il courait un risque sérieux car il avait déjà eu un événement cardiaque dans la saison 6 » a poursuivi le médecin, faisant référence à la procédure cardiaque que Big a subie dans l’épisode 11 de la saison 6, intitulé » L’effet domino « .