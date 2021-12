Lire du contenu vidéo

Ryan Reynolds est là pour sauver la journée de Peloton – racontant une nouvelle publicité parodie qui est en réponse directe à l’indignation suscitée par la mort de M. Big dans la nouvelle émission « SATC ». Aussi… alerte spoil.

L’acteur vient de publier un clip hilarant de 38 secondes, quelque chose que Peloton a apparemment concocté ces derniers jours. Ça montre Chris Noth — qui joue Sarah Jessica Parkerl’intérêt amoureux tout au long de la série OG – en train de craquer avec l’actrice Jess Roi.

Elle joue le rôle de la chaude instructrice Peloton dans laquelle Big est un peu au cours des deux premiers épisodes de « And Just Like That … » – qui a tué le mari de Carrie après une balade à vélo Peloton. Comme vous pouvez le voir, il va très bien. .. et demande même en plaisantant si King veut faire un autre tour.

Comme vous l’avez probablement entendu, la mort du CN a eu un énorme tournant – mais cela a également eu des ramifications très réelles pour Peloton … dont le cours de l’action a piqué du nez à la suite de la première.

Peloton est sorti et a déclaré que Big n’était pas mort à cause de sa bicyclette, mais à cause de ce qu’il avait fait avant de sauter dessus … à savoir, vivre grand. Un porte-parole de l’entreprise a répondu : « M. Big a vécu ce que beaucoup appelleraient un style de vie extravagant – y compris des cocktails, des cigares et de gros steaks – et était en grave danger car il avait déjà eu un accident cardiaque au cours de la saison 6. »

Ils ont ajouté : « Ces choix de mode de vie et peut-être même ses antécédents familiaux, qui sont souvent un facteur important, étaient la cause probable de sa mort. Conduire son vélo Peloton a peut-être même contribué à retarder son événement cardiaque. »

Maintenant, les voici en train de saluer le tout … assurant aux fans que Big est vivant et heureux, malgré sa tragédie à l’écran. Reynolds atteint ce point avec un long avertissement à la fin. ??