Peloton retire la publicité de Chris Noth après des allégations d’agression

Peloton a tiré son viral Chris Noth annonce des comptes de médias sociaux après que l’acteur a été accusé d’inconduite sexuelle par deux femmes.

Le fabricant de vélos de luxe a lancé le spot pour la première fois à la suite de la réaction des fans de Sex and the City, alors que le redémarrage – avertissement: spoilers à suivre – mettait en vedette Mr. Big de Noth souffrant d’une crise cardiaque mortelle après avoir conduit un vélo Peloton.

L’annonce a été largement considérée comme une victoire pour Peloton, qui s’est associé à Noth et Ryan Reynolds pour l’annonce quelques jours seulement après que M. Big a été tué lors du redémarrage. Quelques jours plus tard, deux allégations d’agression sexuelle ont incité l’entreprise à la retirer.

Selon un article publié jeudi par The Hollywood Reporter, Noth a été accusée d’agression sexuelle par deux femmes qui ont parlé séparément au point de vente à des mois d’intervalle.

Les deux femmes, appelées Zoe et Lily pour protéger leur vie privée, ont déclaré au média que les promotions du redémarrage de Sex and the City avaient « remué des souvenirs douloureux d’incidents qui, selon eux, se sont produits à Los Angeles en 2004 et à New York en 2015, respectivement. «

Dans les deux cas, les femmes ont déclaré que Noth avait eu des relations sexuelles de force avec elles devant un miroir. Zoe a dit qu’il « violait[d] elle par derrière » tandis que Lily a affirmé que l’acteur « avait des relations sexuelles avec moi de dos sur une chaise ».

Noth a nié les deux allégations dans une déclaration à Us Weekly :

Les accusations portées contre moi par des personnes que j’ai rencontrées il y a des années, voire des décennies, sont catégoriquement fausses. Ces histoires pourraient dater d’il y a 30 ans ou 30 jours – non veut toujours dire non – c’est une ligne que je n’ai pas franchie. Les rencontres étaient consensuelles. Il est difficile de ne pas remettre en question le moment où ces histoires sortent. Je ne sais pas avec certitude pourquoi elles refont surface maintenant, mais je sais ceci : je n’ai pas agressé ces femmes.

