Peloton retire la publicité de Chris Noth après qu’il est accusé d’agression sexuelle

« C’était très douloureux et j’ai crié : ‘Arrêtez !' », a déclaré Zoe. « Et il ne l’a pas fait. J’ai dit: ‘Pouvez-vous au moins obtenir un préservatif?’ et il s’est moqué de moi. »

Lily a déclaré que Noth lui avait demandé de sortir en 2015 et, après avoir bu du vin dans un restaurant, ils sont retournés chez lui. « Nous écoutions de la musique, et il a tous ces livres sur l’art et la mode », a-t-elle déclaré à THR. « Il a essayé de s’embrasser avec moi. Je l’ai diverti avec précaution. Il est plus âgé et avait l’air plus âgé. Il a continué d’essayer et d’essayer et d’essayer, et j’aurais dû ne pas dire plus fermement et partir. Et puis la prochaine chose que j’ai su, il a baissé son pantalon et il se tenait devant moi. » Il aurait mis son pénis dans sa bouche et aurait ensuite commencé à « avoir des relations sexuelles avec moi par le dos sur une chaise. Nous étions devant un miroir. Je pleurais un peu comme cela s’est passé », a déclaré Lily.

Dans le cadre de leurs reportages, THR s’est entretenu avec l’ancien patron de Zoe ; L’amie de Zoe qui a dit qu’elle s’était assise dans un jacuzzi avec elle et Noth ; et l’ami de Lily, Alex. Les sources ont corroboré que Zoe et Lily avaient discuté de leurs prétendues expériences avec elles, respectivement, à l’époque. Le point de vente a également examiné les textes entre Noth et Lily.

Des porte-parole du LAPD et du NYPD ont dit à E! News qu’ils n’avaient pas de rapports déposés contre Noth concernant les allégations. L’avocat de Noth, Andrew Brettler, a dit à E! News dans un communiqué : « Personne d’aucun organisme chargé de l’application des lois n’a contacté Chris ou l’un de ses représentants. Évidemment, si quelqu’un nous contacte, nous coopérerons pleinement. »

