Peloton retire une publicité avec Chris Noth après des allégations d’agression sexuelle

Peloton répond au chapitre de « Et juste comme ça… » 1:24

. – The Peloton Company a retiré une annonce avec Chris Noth à la suite des allégations d’agression sexuelle portées contre lui.

« Chaque allégation d’agression sexuelle doit être prise au sérieux », a déclaré un porte-parole de l’entreprise dans un communiqué transmis à CNN. « Nous n’étions pas au courant de ces allégations lorsque nous avons présenté Chris Noth dans notre réponse au redémarrage de HBO. Alors que nous recherchons plus d’informations, nous avons cessé de promouvoir cette vidéo et d’archiver les publications sociales associées. »

Chris Noth a nié les allégations d’inconduite sexuelle à son encontre qui ont été publiées jeudi dans un rapport du Hollywood Reporter (THR).

Sarah Jessica Parker reçoit le soutien inconditionnel de Chris Noth 1:27

Les accusations contre Chris Noth

Deux femmes, qui ont utilisé des pseudonymes dans l’histoire de THR pour protéger leur vie privée, accusent Noth de les avoir agressées sexuellement. Les incidents allégués se sont produits en 2004 à Los Angeles et en 2015 à New York, respectivement. Les femmes ont déclaré que reprendre son rôle de M. Big dans la série HBO Max « And Just Like That … » les avait motivées à se produire.

« Les accusations portées contre moi par des personnes que je connaissais il y a des années, voire des décennies, sont catégoriquement fausses. Ces histoires auraient pu dater d’il y a 30 ans ou 30 jours … » non » signifie toujours » non « , c’est une ligne que j’ai faite pas se croiser. Les rencontres étaient consensuelles. Il est difficile de ne pas se demander quand ces histoires sont sorties. déclaration à CNN.

HBO Max appartient à la société mère de CNN.

Dans le premier épisode de « And Just Like That … », le personnage de Noth rendu célèbre dans « Sex and the City » souffre d’une crise cardiaque et meurt peu de temps après avoir conduit un vélo Peloton.

La scène a surpris de nombreux spectateurs et la société a répondu par l’annonce après la chute des actions de la société.

– David Goldman de CNN a contribué à ce rapport.