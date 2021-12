Peloton riposte à la représentation dans «Sex and the City» avec une publicité parodique

Brody Longo s’entraîne sur son vélo d’appartement Peloton le 16 avril 2021 à Brick, New Jersey.

Peloton veut que les utilisateurs sachent que son équipement de fitness à domicile peut améliorer la santé physique – sans entraîner de complications pour la santé, ce qui était implicite dans le redémarrage de « Sex and the City » sur HBO Max.

La société a publié dimanche une réponse sur son compte Twitter à un complot dans « Sex and the City » qui a fait chuter les actions de la société la semaine dernière, empilant sur une récente vente. L’action est en baisse d’environ 75 % depuis le début de l’année et elle a atteint un creux de 52 semaines à 37,67 $ vendredi.

(La prochaine partie de cette histoire contient un spoiler pour le premier épisode de « Et juste comme ça… ».)

Dans la scène « Sex and the City » largement partagée », l’un des personnages principaux de « And Just Like That… », M. Big, est décédé d’une crise cardiaque après avoir suivi un cours Peloton de 45 minutes.

Dans la publicité parodique de Peloton, Jess King – l’instructeur Peloton qui a été décrit dans l’émission HBO – s’assoit avec Mr. Big, joué par l’acteur de « Sex and the City » Chris Noth, après s’être relevé d’une chute et lui a demandé s’il aimerait prendre un autre cours sur le vélo.

« Je me sens bien », dit Noth dans la vidéo de Peloton. « Allons-nous faire un autre tour ? La vie est trop courte pour ne pas le faire. »

Ensuite, une voix off de l’acteur et réalisateur Ryan Reynolds déclare : « Et juste comme ça, on a rappelé au monde que le cyclisme régulier stimule et améliore votre cœur, vos poumons et votre circulation. … Le cyclisme renforce vos muscles cardiaques, abaisse le pouls au repos et réduit le sang niveaux de graisse. Il est vivant.

Le tout s’est déroulé en moins de 48 heures et a été filmé à New York, selon un porte-parole de Peloton.

Reynolds a également partagé la vidéo en ligne dimanche dans un tweet disant: « Alerte Unspoiler ».

Le PDG de Peloton, John Foley, a également tweeté dimanche : « Il est vivant ».

La scène « Sex and the City » survient alors que Peloton a réduit ses prévisions pour l’année entière et gelé ses embauches ces dernières semaines, dans un contexte de ralentissement de la demande pour ses produits. Peloton fait face à une concurrence accrue de la part d’autres entreprises de fitness à domicile, mais aussi de chaînes de gym qui attirent les utilisateurs précédents.

Peloton a été un énorme bénéficiaire de la pandémie, car les gens étaient coincés à la maison et cherchaient des moyens de maintenir des habitudes saines. Son action en a également profité, progressant de plus de 440 % en 2020.

Aujourd’hui, cependant, les investisseurs craignent que la croissance future soit beaucoup plus difficile à obtenir et entraîne des coûts plus élevés.

Peloton a été confronté à d’autres problèmes ces derniers mois, notamment un contrôle réglementaire. La société a annoncé un rappel volontaire de ses tapis roulants en mai, après des informations faisant état d’un décès et de dizaines de blessures. Il a également réduit le prix de son vélo d’origine de centaines de dollars, dans l’espoir de plaire à plus de personnes à prix réduit.

Alors que Peloton a déclaré s’être coordonné avec HBO pour le placement d’un de ses vélos dans « Et juste comme ça… », il a déclaré que le réseau n’avait pas divulgué l’intrigue à l’avance pour des « raisons de confidentialité ».

Un porte-parole de HBO n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNBC.

L’analyste de BMO Marchés des capitaux Simeon Siegel, qui a envoyé une note aux clients la semaine dernière disant que la représentation dans « Sex and the City » pourrait indiquer des problèmes potentiels avec la marque, a déclaré que faire appel à Reynolds pour aider avec une vidéo de réponse était une décision intelligente. (Reynolds a déjà attrapé l’actrice dans la tristement célèbre publicité « Peloton Wife » pour jouer dans une publicité pour sa marque Aviation Gin.)

« Un, qui n’aime pas Reynolds », a déclaré Siegel. « Mieux vaut avoir Ryan dans l’équipe Peloton plutôt que contre. »

Cependant, Siegel a déclaré qu’il se demandait combien la société avait déboursé pour rassembler la production si rapidement.

« Dans tous les cas, cela vaut la peine de comprendre combien coûte une publicité Reynolds-Chris Noth », a-t-il déclaré.