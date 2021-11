Peloton s’entraîne avec son système de caméra Guide à 495 $, à venir en 2022

Peloton se lance dans la musculation avec son dernier produit, le Peloton Guide, une caméra connectée à la télévision qui peut afficher les entraînements et suivre vos mouvements en temps réel pour vous assurer que vous faites les choses correctement.

Peloton Guide est également le produit le moins cher de la société à ce jour, qui devrait coûter 495 $ au lancement «début 2022» pour un ensemble comprenant la caméra Guide, la bande de fréquence cardiaque Peloton récemment mise à jour de la société et une télécommande. Cependant, vous devrez fournir d’autres équipements d’entraînement comme des poids ou des bandes de résistance.

De plus, les propriétaires de Guide auront besoin d’un abonnement de 12,99 $ par mois (le même prix que Peloton facture pour son abonnement à l’application uniquement) pour utiliser le service, bien que si vous possédez déjà une bande de roulement ou un vélo et que vous payez les 39 $ par mois. Accédez à l’adhésion, vous n’aurez pas à payer plus pour utiliser un guide.

Techniquement, Peloton propose déjà des cours de musculation depuis un certain temps déjà (l’écran rotatif du Peloton Bike Plus est même conçu pour aider à les faciliter). Mais le Guide vise à offrir une expérience plus complète en proposant ce que l’entreprise appelle le « Mode autonome », qui utilise la caméra intégrée du Guide pour suivre vos mouvements et afficher votre entraînement à l’écran aux côtés des instructeurs pour vous assurer que vous faites. exercices correctement.

Cela dit, avec le même coût d’adhésion entre l’utilisation de l’application gratuite sur un décodeur existant et l’achat du matériel sur mesure de 495 $ de Peloton, le suivi de Peloton devra être très impressionnant pour justifier le coût supplémentaire ici. C’est à peu près à égalité avec des concurrents comme le Tempo Move (495 $ au lancement), bien que cet ensemble utilise simplement un iPhone pour un appareil photo et inclut des poids.

En plus de la caméra pour suivre les mouvements, le Guide dispose également d’un microphone intégré, vous permettant de jouer, de mettre en pause, de revenir en arrière ou d’avancer rapidement dans une classe sans avoir à baisser vos poids ou à arrêter l’exercice que vous faites.

Bien sûr, avec tout appareil intelligent doté d’un microphone et d’une caméra qui vit dans votre salon, il y a des questions évidentes de confidentialité. Peloton promet que les clients pourront contrôler entièrement l’appareil avec un couvercle de caméra intégré lorsque vous ne l’utilisez pas et un interrupteur physique pour désactiver le microphone.

Pour commencer, le Guide n’offrira que des cours axés sur la force (à la fois sur le poids corporel uniquement et avec des poids supplémentaires), bien que Peloton indique qu’il prévoit d’ajouter un support pour plus de types d’entraînements au fil du temps. L’annonce de la société ne contient pas non plus d’informations sur le fait que le Guide proposera des cours en direct pour des exercices de musculation comme ceux que Peloton propose pour ses produits Tread and Bike.

En plus du Guide, Peloton lance également un nouveau moniteur de fréquence cardiaque (qui sera inclus avec tous les achats de Guide). Le moniteur mis à jour est un brassard, au lieu d’une sangle de poitrine, et comporte des LED intégrées pour vous permettre de vérifier plus facilement votre fréquence cardiaque d’un simple coup d’œil. La nouvelle sangle sera vendue séparément pour 89 $ au «début 2022», une augmentation de 40 $ par rapport à la sangle thoracique de 49 $ qui sera bientôt abandonnée.

Le Peloton Guide devrait être lancé aux États-Unis et au Canada au début de 2022, et au Royaume-Uni, en Australie et en Allemagne « en 2022 ».