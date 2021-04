Peloton supprime le support GymKit pour les cours Bootcamp

Du nouveau site sœur de . ConnectTheWatts:

L’un des arguments de vente du Peloton Bike + plus récent, amélioré et plus cher était l’inclusion de l’Apple GymKit, une plate-forme Apple qui permet de coupler très facilement le vélo avec votre Apple Watch pour voir votre fréquence cardiaque et faire vos entraînements directement. importé dans Apple Fitness et Apple Health. Mais la relation d’Apple avec Peloton a toujours été risquée et une décision cette semaine de l’étoile montante du fitness connecté pourrait décevoir les utilisateurs des deux plates-formes.

Comme beaucoup d’autres, lorsque j’ai acheté mon propre Peloton Bike +, j’ai également décidé d’acheter une Apple Watch en raison de l’inclusion d’Apple GymKit.

Avec l’une des dernières mises à jour de Peloton, la société a désactivé le couplage direct de l’Apple Watch aux cours Bike + Bootcamp (en plus d’être déjà désactivé pour les cours de force et de yoga).

Les seules classes avec lesquelles Apple Watch s’associe encore sont les classes de cyclisme. Alors que j’ai d’abord pensé que cela pourrait être un accident, Peloton a pratiquement mis cela au repos dimanche en répondant à un commentaire sur Instagram:

Lisez le reste sur Connect the Watts et abonnez-vous à Connect the Watts sur YouTube pour toutes les dernières nouvelles, critiques et discussions sur iFit, Peloton, Echelon, Tonal, Apple Fitness, et plus encore.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: