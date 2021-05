Peloton vient de rappeler ses tapis roulants suite au décès d’un enfant – .

Peloton a publié mercredi des rappels volontaires pour ses deux tapis roulants en raison de problèmes de sécurité. Dans un communiqué de presse, la US Consumer Product Safety Commission (CPSC) et Peloton ont dit aux clients qui avaient acheté un Tread ou Tread + d’arrêter immédiatement d’utiliser le produit et de contacter Peloton pour un remboursement complet ou un autre remède qualifié. Peloton arrête également les ventes et la distribution du Tread + car il travaille à modifier le matériel.

Le rappel intervient des semaines après que la commission a averti les consommateurs de l’utilisation du Tread + en raison de plusieurs rapports faisant état de blessures d’enfants et d’animaux domestiques sous les machines et d’un enfant décédé dans un incident impliquant le Tread +. Comme l’explique le CPSC, le Tread + présente «une conception de ceinture inhabituelle qui utilise des lattes en caoutchouc rigides individuelles ou des bandes de roulement emboîtées et montées sur un rail». L’absence d’une seule courroie continue et le grand espace qui existe entre la courroie de la machine et le sol rendent le Tread + particulièrement dangereux par rapport aux autres tapis de course.

Initialement, Peloton a repoussé l’avertissement du CSPC et a refusé d’émettre un rappel, mais la société a fait volte-face cette semaine. Le PDG de Peloton, John Foley, a partagé la déclaration suivante concernant le rappel:

La décision de rappeler les deux produits était la bonne chose à faire pour les membres de Peloton et leurs familles. Je veux être clair, Peloton a commis une erreur dans notre réponse initiale à la demande de la Commission de la sécurité des produits de consommation de rappeler le Tread +. Nous aurions dû nous engager de manière plus productive avec eux dès le départ. Pour cela, je m’excuse. L’annonce d’aujourd’hui reflète notre reconnaissance qu’en travaillant en étroite collaboration avec le CPSC, nous pouvons accroître la sensibilisation à la sécurité de nos membres. Nous croyons fermement en l’avenir du fitness connecté à domicile et nous nous engageons à travailler avec le CPSC pour établir de nouvelles normes de sécurité pour les tapis de course. Nous avons le désir et la responsabilité d’être un chef de file de l’industrie en matière de sécurité des produits.

Robert S.Adler, président par intérim du CPSC, a également fait part de sa propre déclaration mercredi:

Je suis heureux que la US Consumer Product Safety Commission et Peloton aient conclu un accord pour protéger les utilisateurs des produits Peloton Tread + et Tread. L’accord, que la Commission a voté ce matin pour accepter, oblige Peloton à cesser immédiatement de vendre et de distribuer les produits Tread + et Tread aux États-Unis et à rembourser le prix d’achat intégral aux consommateurs qui souhaitent retourner leurs tapis de course. L’accord entre le CPSC et Peloton est le résultat de semaines d’intenses négociations et d’efforts, aboutissant à un accord de coopération qui, à mon avis, sert les meilleurs intérêts de Peloton et des consommateurs. Je tiens à remercier le personnel technique du CPSC qui a travaillé sans relâche pour protéger les consommateurs et pour avertir le public. Aujourd’hui, nous avons pris des mesures pour éviter que ces deux produits ne causent de nouveaux dommages.

Dans les avis de rappel pour chaque tapis roulant, Peloton explique que les consommateurs avec l’un ou l’autre des produits peuvent contacter la société sans frais au 844-410-0141 ou en ligne à onepeloton.com. Si vous décidez d’utiliser le site Web, recherchez le lien Rappels de produits en bas de la page (mais il n’est peut-être pas encore en ligne).

Les propriétaires de bande de roulement qui ne veulent pas de remboursement peuvent attendre «une inspection et une réparation gratuites qui sécuriseront l’écran tactile du tapis de course pour éviter de futurs incidents». Pendant ce temps, Peloton offre aux propriétaires de Tread + qui ne veulent pas de remboursement «l’option de déplacer le Tread + gratuitement dans une pièce où les enfants ou les animaux ne peuvent pas accéder au tapis roulant, et met en œuvre des améliorations logicielles au produit pour verrouiller automatiquement le Tread + après chaque utilisation et empêchez tout accès non autorisé en attribuant un mot de passe à 4 chiffres qui sera nécessaire pour déverrouiller le Tread +. »

