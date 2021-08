Pen Farthing est ravagé par le vol d’animaux sauvés par le député Tom Tugendhat | Royaume-Uni | Nouvelles

S’adressant à LBC samedi, le député de Tonbridge and Malling et ancien officier de l’armée britannique a remis en question les ressources nécessaires pour faire monter Pen Farthing, un ancien commando des Royal Marines et fondateur du centre de sauvetage des animaux de Kaboul Nowzad et des centaines de ses animaux dans un avion tandis que les humains sont laissé en Afghanistan. Dans une réflexion qui donne à réfléchir après l’évacuation de M. Farthing, M. Tugendhat a raconté comment un interprète a demandé “pourquoi mon enfant de cinq ans vaut-il moins que votre chien?” avant d’interroger l’animateur Matt Frei sur ce qu’il ressentirait si une ambulance était envoyée pour sauver un chien et non sa mère.

M. Frei a demandé au député si le vol de M. Farthing était “la bonne ou la mauvaise chose à faire”.

M. Tugendhat a répondu : « Les gens se sont concentrés sur les avions. Ce ne sont pas les avions qui posent problème.

« Il y a pas mal de place dans les avions, ils vont et viennent relativement facilement.

«La difficulté est de faire entrer et sortir les gens de l’aéroport et nous venons d’utiliser beaucoup de troupes pour faire venir 200 chiens.

La campagne “Opération Arche” de M. Farthing pour faire sortir ses animaux du pays a connu un énorme succès sur les réseaux sociaux, mais le secrétaire à la Défense Ben Wallace s’est plaint que cela distrayait ceux qui se concentraient sur l’évacuation des plus vulnérables.

Les événements ont empiré après que M. Farthing a été renvoyé de l’aéroport après avoir fait la queue pendant plus d’une journée pour obtenir un vol hors du pays, le laissant lui et son personnel craignant pour leur vie.

Cependant, vendredi, le ministère de la Défense (MoD) a annoncé que M. Farthing et ses animaux étaient sur le point de s’échapper.

Dans un tweet, le ministère de la Défense a déclaré: “Pen Farthing et ses animaux de compagnie ont été aidés via le système de l’aéroport de Kaboul par les forces armées britanniques. Ils sont actuellement pris en charge pendant qu’il attend le transport.

“Sur la direction du secrétaire à la Défense, l’autorisation de leur vol charter a été parrainée par le gouvernement britannique.”