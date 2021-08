Pen Farthing est rentré chez lui avec des animaux mais aucun évacué, les Britanniques font rage au choix | Royaume-Uni | Nouvelles

Pen Farthing dit que ses animaux étaient dans la soute de l’avion

M. Farthing avait initialement prévu de ramener ses 173 animaux au Royaume-Uni avec ses 25 membres du personnel et leurs familles, ainsi que tous les citoyens afghans ou britanniques qui devaient être évacués. En fin de compte, il est rentré seul chez lui après que les talibans aient refusé l’entrée à son personnel et que les pouvoirs militaires n’aient pas réussi à organiser un plan d’évacuation des citoyens pour l’avion.

S’exprimant ce matin, il a déclaré: «Malheureusement, sur ce vol, il n’y avait que moi.

“J’ai à nouveau demandé aux Britanniques et leur ai dit que vous aimeriez réellement ajouter des personnes sur ce vol, ils m’ont rassuré qu’ils avaient suffisamment de capacité pour toutes les personnes dont ils avaient besoin pour sortir.

“Ils m’ont remercié pour l’offre et ont dit non, tout est à vous.”

Son épouse, Kaisa Markhus, a ajouté : « Nous avons contacté la tour de vol et ils ont dit [they] contacterait toutes les autres nations et dirait que Pen Farthing a des sièges disponibles. Tout était donc informé et nous avons fait de notre mieux.

Les animaux n’auraient pas dû être sauvés alors que les gens étaient toujours bloqués, selon 66% des lecteurs d’Express.co.uk qui ont participé à un sondage de 12 208 personnes organisé du 29 août à 11h00 au 30 août à 11h00.

Mais la responsabilité de la décision n’est pas simple.

Le lecteur, Alan RT, a affirmé que la devise de l’ex-Royal Marine devait être « Pen & animaux de compagnie avant les femmes et les enfants ».

Mais M. Farthing avait des milliers de fans pour prendre sa défense.

Un lecteur a dit : « Dans quel monde vivons-nous quand une bonne personne est vilipendée pour un acte humain et attentionné. »

Mais un autre a répondu : « Est-ce bienveillant et humain de prendre un [time] emplacement qui aurait pu être utilisé pour un avion transportant des humains ? Cela pourrait équivaloir à jusqu’à 800 vies sauvées, ou dans ce cas, perdues. »

Pen Farthing était ému car il a déclaré que laisser le personnel derrière était «l’une des décisions les plus difficiles de tous les temps» (Image: . / GMB)

Plus d’arguments ont éclaté dans la section des commentaires express alors qu’un lecteur posait la question : « Si votre enfant et votre chien étaient pris au piège dans un incendie, seriez-vous heureux si les pompiers laissaient votre enfant pour sauver votre chien ?

Une autre personne a répondu furieusement : « Si, malgré tous les efforts, il était impossible de sauver l’enfant, laisseriez-vous le chien périr ? Je ne vois vraiment pas votre point de vue.

Le président de la commission restreinte des affaires étrangères, Tom Tugendhat, a déclaré : « La difficulté est de faire entrer et sortir les gens de l’aéroport et nous venons d’utiliser beaucoup de troupes pour faire entrer 200 chiens, tandis que la famille de mon interprète risque d’être tuée. . “

M. Farthing a fermement rejeté les commentaires de M. Tugendhat.

Il a expliqué : « Personne, personne au gouvernement britannique n’a facilité mon entrée dans cet aéroport.

“Je l’ai fait, avec les talibans.”

Cependant, ce sont les troupes britanniques qui ont aidé M. Farthing à charger les animaux dans l’avion, prenant leur temps et leurs ressources militaires.

M. Farthing a blâmé le gouvernement britannique, les talibans et la bureaucratie américaine pour le fait qu’il n’était pas en mesure de remplir les sièges d’avion disponibles avec des Afghans et des ressortissants britanniques vulnérables.

Il a expliqué : « Il y avait des gens dans la rue qui ont toujours des passeports britanniques, qui sont toujours là.

«Je ne pouvais pas les faire entrer dans cet aéroport, j’ai essayé.

« Les talibans ne voulaient que me laisser partir. »

M. Farthing a déclaré que les talibans avaient refusé le passage de son personnel à l’aéroport et les avaient forcés à reculer après les attentats à la bombe, car ils n’avaient pas les bons papiers, après que le président Joe Biden eut modifié les règles deux heures auparavant.

Il a ajouté: “Je ne suis pas assis ici avec un grand sourire sur mon visage, parce que je devais les quitter [staff] derrière, à cause de la paperasse, pouvez-vous croire que c’est littéralement une zone de guerre et que la paperasse était fausse et que les gens étaient du bon côté de la clôture.

L’épouse de Pen, Kaisa, a déclaré qu’elle dormait plus facilement en sachant qu’il était en sécurité maintenant (Image: ITV)

Un lecteur d’Express a félicité M. Farthing pour ses efforts de campagne en faveur de « l’opération Arche », en disant : « Attendez une minute – il a essayé de faire monter les 25 membres du personnel dans l’avion et voulait en faire monter autant d’autres dans l’avion, mais il a été arrêté à l’aéroport par les talibans, qui ont refusé de laisser du personnel ou d’autres personnes sur le vol.

« L’homme a fait un travail fantastique, il a fait de son mieux.

“En ce qui concerne les gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni, ne me lancez pas.”

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace avait initialement refusé à M. Farthing et à son convoi d’animaux l’autorisation de monter à bord de leur vol privé.

Il a déclaré: “En ce qui concerne les animaux qu’il sauvait … ce ne sera tout simplement pas le cas que je leur donnerai la priorité sur les hommes, les femmes et les enfants que nous voyons désespérément dans le besoin à la porte.”

Arrivé à Heathrow avec un succès partiel de #OpArk Émotions mélangées et véritable sentiment de tristesse profonde pour Afghan aujourd’hui. Le centre des opérations d’Heathrow, la Force frontalière, le HARC et les animaux de compagnie aériens étaient tous vraiment incroyables. Témoin de première main la compassion que Heathrow montre aux réfugiés afghans. ❤️#AboveAndBeyond – Pen Farthing (@PenFarthing) 29 août 2021

Le Sunday Times a obtenu un enregistrement des diatribes de M. Farthing contre un assistant du gouvernement l’accusant de “bloquer” les efforts visant à évacuer son personnel et ses animaux de Kaboul.

Dans l’enregistrement, M. Farthing a déclaré que s’il n’obtenait pas l’autorisation, il « passerait le reste de mon temps à vous détruire sur les réseaux sociaux et sur toutes les autres plateformes que je peux trouver ».

Il a ajouté: “Alors, voici l’affaire, mon pote.

Soit tu me donnes ce putain de numéro de l’ISAF et tu me donnes la permission d’entrer sur ce putain d’aérodrome, ou demain matin je m’en prends à toi et à tout le putain de pays, et tous ceux qui ont investi dans ce sauvetage sauront que c’est vous – VOUS – qui bloquez ce foutu mouvement. Bien?”

Les Afghans pleurent les victimes de l’attaque terroriste à l’aéroport de Kaboul qui a tué plus de 170 personnes (Image: .)

Interrogé sur l’incident, M. Farthing a déclaré: «Je vais devoir dire maintenant, donc tout le monde le sait.

« Je suis incroyablement gêné par ma langue. Je m’excuse auprès de tous ceux qui ont écouté ça.

Il a ajouté: “Je n’aurais pas dû le dire comme ça, mais le sentiment, oui, j’étais juste incroyablement bouleversé, en colère, frustré.

« C’était le point le plus bas, je n’avais pas d’autre choix, je ne savais pas quoi faire d’autre.

« C’est pourquoi vous avez probablement entendu un langage coloré. »