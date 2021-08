Pen Farthing s’apprête enfin à s’échapper de Kaboul avec des animaux de compagnie, mais laisse derrière lui le personnel afghan | Monde | Nouvelles

in

Kaisa Markhus, qui a elle-même fui l’Afghanistan pour sa Norvège natale la semaine dernière, a déclaré que son mari était “maintenant à l’intérieur de l’aéroport”. Le couple a eu un bref appel téléphonique au cours duquel M. Farthing a révélé qu’il était “en toute sécurité à l’intérieur”. Mme Markhus a déclaré avoir appris hier soir que le patron de l’organisme de bienfaisance avait franchi les points de contrôle des talibans et avait finalement été autorisé à embarquer sur un vol avec 150 chats et chiens de sauvetage de son organisme de bienfaisance Nowzad.

Cependant, M. Farthing a été contraint de laisser derrière lui son personnel afghan.

Mme Markhus a déclaré : « Je sais que Pen a eu un choix très difficile. Il a fait face au même choix lorsqu’il était à l’intérieur de l’aéroport avec son personnel et leurs familles jeudi et les animaux et le personnel n’ont pas été autorisés à passer.

«Alors, il est retourné au complexe pour s’assurer que tout le monde était en sécurité et pour discuter avec eux de ce qu’il fallait faire. Ils ont décidé qu’il devrait retourner à l’aéroport avec les chiens.

“Il était dévasté de quitter son personnel mais savait qu’en retirant les chiens et lui-même, il supprimerait deux grands facteurs de risque.”

Les soldats britanniques ont aidé à charger les animaux sur le vol affrété par un privé, qui a coûté environ 500 000 $, a confirmé le ministère de la Défense (MoD).

Dominic Dyer, l’un des partisans de M. Farthing et militant des droits des animaux, a déclaré au Mail : « Pen va bien, mais il est très stressé.

« Il n’a pas d’autre choix que de partir et d’amener les animaux avec lui. Nous sommes impatients de les amener au Royaume-Uni.

“Nous sommes très heureux de l’avoir sorti et sommes très reconnaissants au gouvernement britannique pour son aide et pour le soutien des forces armées.”

« Quand j’étais dans le camp norvégien à l’aéroport, il y avait trois enfants – des bébés – avec lesquels je jouais et qui avaient été séparés de leurs parents. Nous avons dû les laisser derrière nous.

« J’ai pensé : ‘Je ne reverrai plus Kaboul. Je ne reverrai peut-être plus Pen ». Je pleurais pour ces bébés. Qu’est-ce que c’est que cette crise à propos de laquelle nous laissons de petits enfants derrière qui n’ont personne ? »

M. Farthing a déjà été accusé d’avoir placé des animaux sur des personnes et d’avoir « intimidé » le ministère de la Défense.

Cependant, des sources proches du ministère de la Défense ont clairement indiqué que le patron de l’association et son convoi n’avaient bénéficié d’aucun traitement de faveur et n’étaient pas à bord d’un vol militaire.

Ben Wallace, le secrétaire à la Défense, a d’abord rejeté la campagne de M. Farthing, qui était baptisée «Opération Arche», mais a ensuite accepté de chercher un créneau pour l’avion.

Cependant, M. Wallace a insisté sur le fait que M. Farthing ne serait pas en mesure de sauter la file d’attente.

Lorsqu’on lui a demandé si M. Farthing avait été une diversion pour la mission d’évacuation globale, M. Wallace a déclaré à LBC: “Je pense que cela a pris trop de temps à mes commandants supérieurs pour traiter ce problème alors qu’ils devraient se concentrer sur la gestion de la crise humanitaire.”

Mais le secrétaire à la Défense a ajouté : “J’espère qu’il reviendra, on lui a conseillé de revenir, sa femme est revenue vendredi dernier, alors j’espère qu’il le fera aussi.”