Pénaliser Hamilton pour la gravité de l’accident n’est pas une option

Donner à Lewis Hamilton une pénalité plus sévère en raison de l’ampleur de l’accident de Max Verstappen contredirait un « pilier » de la façon dont les règles de la Formule 1 sont appliquées, a déclaré le directeur de course de la FIA, Michael Masi.

Verstappen et son équipe Red Bull ont affirmé que la pénalité de 10 secondes infligée à Hamilton pour avoir déclenché le crash du 51G était insuffisante. Après avoir purgé la pénalité à son arrêt au stand, Hamilton a réussi à rattraper et dépasser Charles Leclerc pour remporter la course, prenant 25 points à Verstappen en tête du championnat.

Cependant, Masi a expliqué qu’il s’agit d’une convention de longue date pour les commissaires sportifs de fonder leurs décisions sur l’incident seul, et non sur ses conséquences.

« L’une des grandes parties [which] a été un pilier pendant de très nombreuses années, c’est que – et cela est venu à travers des discussions avant mon arrivée entre toutes les équipes, la FIA et la F1 – les chefs d’équipe étaient tous assez catégoriques pour que vous ne deviez pas considérer les conséquences d’un incident.

« Ainsi, lorsqu’ils jugent des incidents, ils jugent l’incident lui-même et les mérites de l’incident, pas ce qui se passe ensuite en conséquence. Et c’est quelque chose que les stewards font depuis de nombreuses années et qu’on leur a conseillé de faire de haut en bas.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, faisait partie de ceux qui ont accepté le principe, a noté Masi.

Tenir compte des répercussions d’un accident rendrait les appels de pénalité encore plus compliqués, a-t-il ajouté. “Si vous commencez à prendre en compte les conséquences, il y a tellement de variables plutôt que de juger l’incident lui-même sur ses mérites.”

Masi doute qu’il soit possible d’identifier une pénalité appropriée pour une collision telle que celle impliquant Hamilton et Verstappen qui rétablirait l’équilibre entre les deux. “Je pense que si vous le regardez sur cette base, vous ne trouverez jamais une pénalité qui résoudrait un tel déséquilibre”, a-t-il déclaré.

