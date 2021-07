Pénaliser ou ne pas pénaliser ? C’est le grand débat après le Grand Prix d’Autriche 2021 alors que le directeur de course de Formule 1 Michael Masi et les stewards de la FIA se sont écrasés sur la scène du Red Bull Ring dimanche.

Au lendemain d’une course chargée de pénalités, certaines discutables, le consensus raisonnable est que l’affrontement au quatrième tour entre Lando Norris et Sergio Perez était simplement un incident de course et que l’éthique « laissez-les courir » n’a pas été respectée.

Il y a eu un tollé général de la part d’anciens pilotes, d’experts et de fans à ce sujet, mais, en même temps, l’arbitrage de la F1 n’est pas si simple, comme le rapport d’après-course de Masi tentait de l’expliquer.

Néanmoins, c’est notre sujet brûlant de la manche 9 du championnat du monde de F1, qui suscite diverses réactions du paddock et au-delà. C’est ce qui a été dit :

Lando Norris : « J’ai pensé, au premier tour [after the Safety Car] faisait juste la course vraiment, [Perez] J’ai essayé de contourner l’extérieur ce qui est un peu stupide, et il a lui-même fait une sortie de piste, je ne l’ai même pas poussé. En fait, c’était le contraire et j’ai tout fait en toute sécurité. Pourquoi devrais-je mériter des points de pénalité pour ça ? Pourquoi devrais-je mériter des points de pénalité aujourd’hui pour quelqu’un qui entre dans le gravier ? Rien de ce que j’ai fait n’est dangereux.

Sergio Perez : « Avec Lando, je pense que ce n’était pas juste de courir là-bas. J’avais l’impression d’avoir une longueur d’avance et il m’a juste fait sortir du circuit. Il a eu de la chance de ne pas avoir de dégâts mais la prochaine fois ça peut être différent. De toute façon, ma course a été ruinée après ça.

Christian Horner : « Je n’ai pas eu de problème majeur avec le mouvement de Lando, c’était la course. C’était une course difficile. C’était roue contre roue, alors pour obtenir une pénalité pour cela, je suppose qu’ils ne se sont pas donné le choix quand il a eu la même chose avec Charles. mais c’est la course. Sinon, vous allez voir les pilotes se retirer du circuit et réclamer des pénalités. C’est donc un peu décevant. Pour moi, c’est une course difficile.

Helmut Marko : « Pour être honnête, Lando ne méritait pas la pénalité de cinq secondes. Sergio et lui repoussaient totalement les limites. Pour moi, je pense que c’était un incident de course. Nous sommes en Formule 1, ce sont les meilleurs pilotes du monde et s’ils se contentent de toucher, vous ne devriez pas être pénalisé, et ils n’ont même pas touché. Ce sont les courses que nous voulons voir avec des pilotes se battant à la limite. »

Andreas Seidl : “Pour être honnête, je ne comprends pas pourquoi il obtient une pénalité là-bas”, a ajouté Seidl. «C’est pour moi la course, et la course que nous voulons tous voir. Je ne pense pas que Lando ait fait quelque chose de mal. C’était en plus au début de la course, où tout le monde doit s’installer en premier, et il partait juste sur sa ligne de course. Il n’a rien fait de stupide et n’a pas fait de bombardement en piqué ou quoi que ce soit. Il était toujours parallèle à lui ou même légèrement en avance sur Checo. Alors honnêtement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas non plus pourquoi, par exemple, un pilote steward n’apporte pas plus là-bas, sur ce qui s’y passe réellement, dans ce premier tour de course pour un pilote de course. Ce sera donc intéressant ce que nous entendrons de Michael [Masi] sur ce.”

Max Verstappen : « Je ne pense pas [Norris] mérite une interdiction pour ce qu’il a fait aujourd’hui. Ce n’est tout simplement pas correct. Je veux dire, j’y ai été moi-même, j’ai été moi-même à neuf ou dix points. C’est comme ça que ça se passe. Mais je ne pense pas qu’avec les choses pour lesquelles il a obtenu des points de pénalité, disons que vous obtiendriez à 12, vous ne méritez pas une interdiction pour cela. Je l’ai dit avant moi il y a deux ans, je pense, nous devrions nous pencher là-dessus, mais voyons voir.

Ross Brawn : « Il y a eu des décisions difficiles concernant les pénalités en course, dont l’une a eu un impact sur Lando. Personne, y compris les commissaires sportifs, ne veut voir des pénalités et je pense qu’elles feront l’objet d’un long débat. Mais également, nous ne pouvons pas avoir d’agression non réglementée sur la piste. Ce n’est pas non plus ce que nous voulons voir. Trouver cet équilibre n’est pas toujours facile.

Juan Pablo Montoya : « Pourquoi est-ce une pénalité, parce qu’il y a du gravier ? S’il y a un second tour, n’est-ce pas une pénalité ? Si quelqu’un conduit quelqu’un sur une banane et hors de la piste de course, pourquoi n’y a-t-il pas de pénalité et pourquoi dans le virage 4 y a-t-il une pénalité ? Parce que c’était du gravier ? Quelqu’un avec qui vous êtes à vos côtés et qui vous pousse hors de la piste devrait recevoir une pénalité ? Je ne sais pas. Je pense que c’est fou. À mon avis, si j’étais la personne décisive, je dirais que si vous étiez à l’extérieur, vous n’avez pas à être à l’extérieur, et cela a été enseigné depuis l’époque du karting.

Timo Glock : « Je pense qu’il faut laisser de la place. Il est déjà difficile de dépasser en F1. Il doit donc être juste de doubler à l’intérieur comme à l’extérieur. Il n’y a pas de règles qui disent que vous ne pouvez pas dépasser à l’extérieur. Celui qui essaie connaît les dangers. À mon avis, en toute justice, vous devriez donner de l’espace à votre rival. Norris savait qu’il était attaqué. Quand on pense à la course, pour montrer le côté sportif, il faut laisser suffisamment d’espace à son rival et ne pas le pousser égoïstement hors de la piste.

Équipage du GP247 :

Will Dodds : « La mise en œuvre des pénalités en F1 est un peu confuse depuis un certain temps maintenant. Ils doivent clarifier leur pensée pour éviter au mieux les zones grises et si j’étais Norris, je me sentirais certainement malmené. Appliquer des pénalités en course automobile est un travail difficile, mais le niveau de cohérence n’est pas ce qu’il doit être. »

Mark Kay : «À moins que les incidents de conduite ne soient intentionnels ou par négligence, il faut un certain degré de clémence, et seule une personne qui a vécu ce niveau elle-même serait capable de prendre ces décisions. Dimanche, les chauffeurs qui se sont affrontés s’étaient déjà retrouvés, avaient discuté et résolu leurs problèmes, se sont serré la main et sont rentrés chez eux, tandis que les bureaucrates tergiversaient dans le bureau du steward pour savoir quoi faire. Si la F1 oublie que les pilotes sont des gladiateurs au combat, ce ne sera plus la F1.

Jad Mallak : « Je sentais que la pénalité de Norris était injustifiée. Lui et Perez couraient sur le fil, Perez montrant un soupçon d’impatience. Faire ce mouvement autour du bâton extérieur allait toujours être un défi de taille et le choc était attendu – mais pas à cause de la conduite sale de l’un d’entre eux. Le premier incident entre Checo et Charles Leclerc aurait pu être ignoré, bien qu’il soit au crédit de Leclerc qu’il ait presque eu la position sur Perez. Mais leur deuxième incident a été traité à juste titre. Donc, donnez simplement une pause aux conducteurs et au cas où l’infraction se répéterait, agissez. Ils devraient envisager une équipe fixe de commissaires pour gérer toutes les courses afin d’assurer la cohérence. »

Kévin Melro : “Michael Masi a repris son rôle de” méchant de la course ” en F1 alors que le directeur de course de la FIA participait à une attaque contre l’essence fondamentale du sport automobile. La discrétion est la clé dans l’application des règles et malheureusement, elle a été agitée lors du Grand Prix d’Autriche, où une application rigide a été utilisée à la place. Nous ne sommes qu’à deux ans du Grand Prix d’Autriche 2019 sans précédent où Verstappen a poussé Leclerc hors du circuit au virage 3 pour la tête, une décision qui lui a finalement valu la course malgré un examen minutieux. Verstappen a conservé sa victoire à l’époque et ce fut une grande victoire pour toutes les personnes impliquées, mais la dernière rechute des règles fait que beaucoup d’entre nous se sentent à nouveau comme des perdants.

Paul Velasco : « Un mauvais appel en a engendré quelques autres plus douteux ce jour-là. Les fonctionnaires ont foiré; Derek Warwick aurait dû mieux le savoir. Nous faisons tous des erreurs. Passez. Mais à l’avenir, restez simple et laissez-les courir.