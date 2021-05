Pénalité à un commentateur de F1 pour machisme avec Serena Williams

27/05/2021 à 12:56 CEST

Marc Duez, Commentateur F1 pour la chaîne publique belge RTBF, a été temporairement suspendu par le diffuseur suite à ses commentaires malheureux et misogynes sur le joueur de tennis Serena Williams, qui a été invité par Aston Martin au Grand Prix de Monaco, a eu l’honneur d’agiter le drapeau à damier à la fin de la course et a été interviewé debout dans le paddock par David Coulthard.

“Serena Williams va secouer quelque chose de différent de ce à quoi elle est habituée”, a déclaré Marc Duez sur les ondes en se référant au vainqueur du 23 Grand Chelem, lorsque le joueur de tennis était sur le point d’agiter le drapeau.

Pour couronner le tout, Duez a commenté que “l’ami de Williams qui est à côté d’elle est moche” à l’étonnement de Gaëtan vigneron, qui commentait le grand prix avec Duez. En agitant le drapeau, Serena a dit: “Nous pouvons clairement voir qu’elle n’est pas une pom-pom girl.”

La RTBF a ouvert une enquête interne et Duez a été temporairement mis de côté malgré ses excuses: “Je tiens à m’excuser auprès des personnes qui ont pu être touchées par mes déclarations. Je ne voulais pas du tout choquer personne.”

Marc Duez était pilote de course dans les années 1980 et 1990, d’abord en rallye puis en endurance, avec des victoires à Spa et Nürburgring.