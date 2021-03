Pénalité de 3 matchs pour Sandro Tonalli, qui ratera le match contre l’Espagne

26/03/2021

Le jeune footballeur de Milan, Sandro Tonali, a été sanctionné de 3 matches après son vilain tacle sur un footballeur des moins de 21 ans de République tchèque dans le premier match de la phase de groupes européenne. C’était la 83e minute et, lorsqu’ils ont tenté de récupérer un ballon alors que le leur était à égalité à 1, leur action pour rendre la possession à l’Italie était totalement disproportionnée. Une fois le footballeur déjà au sol, l’ancien joueur de Brescia lui a marché deux fois, d’abord à la cheville puis au genou.

Être expulsé Il était déjà hors du prochain match, qui affrontera l’équipe dirigée par Luis de La Fuente, qui s’ils remportaient leur match 3-0 contre la Slovénie. Ce sera un match clé pour les aspirations de l’Italie qui, si elle était perdue, se mettrait dans un compromis sérieux. Eh bien, non seulement il manquera la deuxième journée contre l’Espagne, mais il ne pourra pas aider son équipe avant une éventuelle demi-finale, au cas où ils parviendraient à les atteindre.

Le milieu de terrain ‘Rossoneri’ reçoit plusieurs critiques en Italie pour cette performance, totalement disproportionné et même enfantin, qui, en plus de laisser son équipe avec un de moins pendant 10 minutes et de tenter de surmonter le match, aussi par auto-dissociation de sa participation à cette première phase de l’Européen.

Son coéquipier Riccardo Marchizza a également été expulsé, défenseur de Spezia, qui a remporté le deuxième jaune dans la remise du match.

Sandro Tonali, avant de signer pour Milan, a longtemps été dans le viseur du Barça. Même le président de Brescia a confirmé qu’il y avait une offre de l’équipe du Barça.