Pénalité de Valtteri Bottas : je le prends, tu peux passer à Spa

Valtteri Bottas a déclaré qu’il “prendrait” sa pénalité sur la grille du GP de Belgique au menton car non seulement il était à blâmer pour l’accident hongrois, mais Spa est une piste où les pilotes peuvent doubler.

Bottas a provoqué le chaos et le carnage dans le premier tour du Grand Prix de Hongrie alors que le Finlandais, qui s’était embourbé au départ et avait perdu des positions, a poussé Lando Norris à l’arrière dans le virage 1.

Cela a poussé le pilote McLaren dans Sergio Perez avec Bottas frappant également l’autre Red Bull de Max Verstappen.

Norris, Perez et Bottas ont tous pris leur retraite avec le pilote McLaren se demandant pourquoi Bottas «risquerait de faire ce genre de choses stupides» sur une piste mouillée.

Les commissaires sportifs ont décidé que Bottas était responsable de l’accident, le frappant d’une pénalité de cinq places sur la grille pour le Grand Prix de Belgique.

C’est une pénalité que le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, juge trop légère, car Bottas dans une Mercedes pourrait rattraper cela en «deux tours».

Le Finlandais lui-même estime que ce n’est pas la fin du monde.

« Je vais le prendre, a-t-il dit, ce n’est évidemment pas idéal, mais au moins lors de la prochaine course, il est possible de dépasser, donc ce n’est pas comme si le week-end était terminé.

“Cela va juste rendre les choses plus difficiles, mais si c’est la décision, c’est ce que c’est.”

Le conducteur de Mercedes, tout en reconnaissant que tout le gâchis était de sa faute, a expliqué ses actions.

“Évidemment mon erreur”, a-t-il déclaré à Autosport. « C’est moi qui venais de derrière, et c’est à moi de freiner assez tôt.

« Mais j’ai mal évalué le point de freinage. Cela montre qu’il n’est pas si facile de freiner dans ces conditions, mais j’aurais dû freiner plus tôt.

“Quand j’ai commencé à freiner, je me rapprochais, puis j’ai bloqué les roues et j’ai heurté Lando et cela a causé tout le gâchis.

« C’était difficile de juger où freiner. Et quand je l’ai fait, j’ai assez vite remarqué qu’il était trop tard et puis après, il n’y a plus rien à faire.

« Se contenter de calculer le point de freinage, d’essayer de déterminer votre adhérence, ce n’est pas facile. »

Le Finlandais a tenté de justifier son erreur, affirmant qu’il était distrait par Norris qui le dépassait alors que le spray n’avait pas non plus aidé.

« Peut-être un peu », dit-il. « Vous perdez un peu le sens de l’endroit où vous vous comparez réellement au virage 1.

« Mais c’est la course, et j’aurais dû freiner plus tôt.

“C’est difficile avec le spray et on ne sait pas exactement combien il y a d’adhérence, surtout quand vous êtes juste derrière quelqu’un, vous perdez pas mal d’adhérence.”