Pénalité pour les contrevenants! Le métro de Delhi intensifie la conduite pour s’assurer que les normes COVID-19 sont respectées par les navetteurs

Compte tenu de la récente flambée des cas de COVID-19, la Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) a décidé d’intensifier sa volonté de renforcer les mesures afin d’assurer la distanciation sociale ainsi que le port de masques faciaux à l’intérieur des trains et des stations de métro. Selon un communiqué publié par le métro de Delhi, il est obligatoire pour tous les navetteurs d’entrer dans la station de métro après la désinfection des mains, le dépistage thermique, le visage recouvert d’un masque correctement et l’observation de la distance sociale dans les locaux du métro tout au long de leur voyage, conformément au protocole de sécurité Covid . Dans le cadre des étapes intensifiées pour contenir la propagation du nouveau coronavirus, l’entrée dans les stations de métro de Delhi sera réglementée en fonction de la distance sociale, en particulier dans les principales stations de métro comme le Secrétariat central, Rajiv Chowk, Barakhamba Road, Patel Chowk, ITO, etc., pendant heures de pointe du matin et du soir.

En attendant dans la file d’attente dans les stations de métro, les navetteurs devront attendre sur les cercles / bandes de distanciation sociale marqués. S’il s’avère que la distance n’est pas observée dans les stations de métro de Delhi, les portes d’entrée seront fermées pour les navetteurs dans ces stations de métro jusqu’à ce que la distance soit assurée par les passagers. Afin de s’assurer que le protocole Covid est strictement respecté par les passagers, à l’intérieur des trains du métro de Delhi, le nombre d’escouades volantes ainsi que la fréquence des contrôles des lecteurs sont augmentés et les contrevenants seront pénalisés sur place. En raison du renforcement strict des directives de distanciation sociale, il est conseillé aux navetteurs de planifier à l’avance leur trajet en métro et de prévoir un temps supplémentaire de 20 à 30 minutes pour leur trajet. Ceux qui ont la flexibilité d’éviter le surpeuplement ou les longues attentes pendant les heures de pointe peuvent choisir de voyager pendant les heures creuses.

Le DMRC écrit également à l’administration du district afin de faciliter l’assistance nécessaire pour assurer la distanciation sociale ainsi que le respect de la loi et de l’ordre à l’extérieur des stations de métro de Delhi, car il pourrait y avoir un pic de navetteurs attendant à l’extérieur des stations de métro en attendant leur tour pour entrer. stations conformes aux normes de distanciation sociale. En outre, les responsables du métro de Delhi en poste dans les stations ont été invités à intensifier leur inspection et à s’assurer que tous les protocoles de voyage sont strictement respectés par le personnel du DMRC et le public voyageur.

