Pénalités pour Verstappen mais Hamilton sans reproche

Deux pénalités pour Max Verstappen, aucune pour Lewis Hamilton, mais Red Bull a-t-il raison de se sentir lésé après le Grand Prix d’Arabie saoudite ?

PlanetF1 rend son verdict…

Michelle Foster

Max Verstappen avait tort au Grand Prix d’Arabie saoudite. Je ne le conteste pas. Mais Hamilton était-il irréprochable ?

Verstappen et Hamilton ont couru sur le circuit de Jeddah comme si c’était la dernière course du championnat, et le vainqueur remporterait tout. C’était combatif, combustible, chaotique.

Le premier gros problème entre les deux était au 37e tour lorsque, en glissant Verstappen dans le virage 1 et en utilisant le DRS, Hamilton avait le meilleur rythme. Il a essayé par l’extérieur, les deux pilotes hors de la piste, Verstappen conservant la tête et gagnant des mètres.

Averti de donner la position à Hamilton ou de risquer une pénalité, Verstappen a ralenti pour que Hamilton puisse le dépasser, mais à la place, le Britannique a également ralenti. Verstappen a ensuite freiné, ce qui aurait été un arrêt 2.4G et, deuxième gros incident, Hamilton lui a heurté le dos.

Verstappen s’est vu infliger une pénalité de cinq secondes pour le premier instant, puis de 10 secondes pour ce dernier, réputé avoir conduit de manière erratique. Fair play pour le premier, le second bien que je ne sois pas d’accord.

Verstappen a laissé l’espace à Hamilton à l’intérieur pour le dépasser comme on lui avait dit de le faire. Hamilton n’a pas réussi, mais a également ralenti, alors Verstappen a ralenti encore plus, puis Hamilton l’a frappé.

Mercedes a soutenu qu’ils n’avaient pas eu le temps de faire comprendre à Hamilton que Verstappen lui donnait le poste, mais plus tard dans la conférence de presse, le champion du monde en titre a déclaré « il est devenu évident qu’il essayait de me laisser passer… mais avant la zone DRS.

« Donc, cela aurait signifié qu’il aurait simplement passé le DRS devant moi en passant le dernier virage, m’a suivi, puis m’a envoyé le DRS dans le premier virage. C’était donc la tactique.

Les deux ont connu leur troisième et dernier moment au 43e tour lorsque Verstappen a tenté de dépasser Hamilton par l’extérieur, et le Britannique l’a forcé à sortir de la piste. Le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a déclaré qu’il s’agissait d’un « drapeau d’avertissement en noir et blanc à la limite », Red Bull se sentant bien sûr lésé par le fait qu’aucune pénalité n’en découle. Cela semble un peu injuste à la lumière de la pénalité précédente de Verstappen.

Avec une course à faire, le vainqueur remporte tout à Abu Dhabi, pensez que la seule chose sur laquelle tous les fans de Red Bull et de Mercedes peuvent s’entendre, c’est que les gants sont bel et bien retirés.

Jon Wilde

Red Bull a-t-il le droit de se sentir lésé ? Non, je ne pense pas qu’ils le soient. Cela semblait être un cas où vous récoltez ce que vous semez.

Il est indéniable que Lewis Hamilton a été plus rapide que Max Verstappen en Arabie saoudite, comme il l’avait également été lors des deux courses précédentes. Et tout aussi clair que Verstappen, comme à Interlagos, ferait tout pour essayer de garder la Mercedes derrière lui.

Ces tactiques musclées ont entraîné la pénalisation du Néerlandais pour trois incidents distincts, tous de sa propre initiative. Cela se résume simplement au MO de Verstappen – faire ce qui est nécessaire sur le moment et gérer les conséquences plus tard.

La seule façon dont Red Bull pourrait raisonnablement se sentir lésé serait si la course de Verstappen avait été gravement compromise lorsque Hamilton lui a heurté le dos lorsqu’on lui a offert la tête pour éviter une pénalité, mais Max n’était pas exactement irréprochable là-bas – comme les stewards l’ont décidé par la suite.

En fin de compte, le plus important était que le bon résultat de course se soit joué à Djeddah, Hamilton terminant premier et Verstappen deuxième pour la troisième course consécutive, établissant exactement le point culminant de la saison que tous les neutres auraient souhaité.

Finley Crebolder

Hamilton n’était pas impeccable en Arabie saoudite, mais compte tenu de la course de son adversaire, il est difficile de lui reprocher d’avoir combattu le feu par le feu.

Bien sûr, s’il jouait parfaitement, il aurait dépassé Verstappen lorsque le Néerlandais a ralenti au lieu de rester derrière pour s’assurer qu’il avait le DRS plutôt que son rival pour la ligne droite principale.

L’homme Red Bull déployait cependant lui-même une tactique identique, voulant céder la place là-bas pour pouvoir la reprendre immédiatement.

Quand il n’a pas réussi au début, il a appuyé sur les freins pour essayer de forcer la Mercedes à le dépasser, et c’est ce qui a fait que les deux se sont rapprochés, pas l’hésitation de Hamilton.

Essayer de donner l’avantage à votre rival à un endroit de la piste qui vous convient mieux qu’à lui, c’est bien, mais essayer de lui faire faire ce que vous voulez en ralentissant dangereusement devant lui ne l’est pas.

Choisir de ne pas aller de l’avant lorsqu’on lui en a donné l’occasion était peut-être un peu méchant de la part d’Hamilton, mais rien d’extraordinaire vraiment, et il est difficile de le critiquer pour cela.

Après tout, Verstappen avait déjà enfreint les règles à deux reprises pour rester devant lui à ce stade, il est donc compréhensible qu’il ait répondu en se frottant aux arts sombres – sans enfreindre aucune règle – lui-même.

En fin de compte, tout est juste dans l’amour et la guerre, et bien qu’il n’y ait pas beaucoup d’amour là-bas, c’est vraiment une guerre maintenant.

Henri Valantine

J’ai senti que les paroles de Christian Horner lors des retombées de Verstappen et de la bataille de Hamilton à Interlagos indiquaient qu’ils pensaient que Verstappen aurait pu s’en tirer avec une défense agressive au virage 4.

De même, accepter « l’offre » de Michael Masi de commencer derrière Hamilton au deuxième redémarrage, après l’avoir fait sortir de la route au premier, était une autre preuve qu’ils savaient au fond qu’ils savaient que leur conducteur avait tort à cette occasion – sachant que si les stewards s’en sont mêlés, la punition aurait pu être plus sévère.

Pour tout ce que Red Bull a dit et fait pour essayer de rejeter la faute sur Mercedes, le fait qu’ils aient ensuite demandé à Verstappen de laisser Hamilton passer à nouveau montre qu’ils savent que le Néerlandais est au mieux à la limite de la course légale – et il n’a que lui-même à blâmer pour cela.

Pour cette raison, je ne peux pas dire que j’ai de la sympathie pour Red Bull pour le moment.

Il a semblé revenir vers le milieu de la piste avant de freiner, il lui suffisait donc de rester sur la droite pour indiquer clairement qu’il passait et éviter la confusion qui s’ensuivit.

Je ne vois aucun problème à ce que le jeu de Verstappen revienne directement devant Hamilton après l’avoir laissé passer au virage 27 plus tard. C’était une conduite intelligente de sa part, mais le verdict d’une pénalité de cinq secondes pour le supposé « test de freinage » quelques instants plus tard a donné l’impression que cette ingéniosité n’était pas récompensée.

Compte tenu de ce qui s’est passé auparavant, il était facile de comprendre pourquoi Hamilton a décidé de retirer Verstappen de la route lorsqu’il y a finalement été autorisé, mais cela ne l’exempte pas du tout de critiques dans ce cas.

Pour regarder plus largement le Championnat du monde pendant une seconde, le chaos de dimanche n’a fait que m’inquiéter de la façon dont les choses vont se passer à Abu Dhabi.

Comme Jon l’a mentionné, Verstappen a montré une fois de plus qu’il ferait tout ce qu’il peut pour éviter d’être dépassé, puis qu’il s’occupera des retombées plus tard. Comme il est en tête du classement en raison d’avoir plus de victoires cette saison, cela me fait me demander ce qui pourrait arriver s’ils étaient à nouveau de près à Yas Marina.

Espérons que cela se passe équitablement entre eux deux et que nous obtenions la fin que cette saison monumentale mérite.