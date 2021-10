Pénalités, protagonistes de la Liga

30/10/2021 à 15h00 CEST

Les pénalités sont à l’ordre du jour en Liga aujourd’hui. Après deux pénalités maximales préjudiciables à l’équipe de Simeone ont été désignés à Levante 2-2 Atlético de Madrid, le débat VAR a été remis sur la table. Le premier a été un coup franc de Luis Suárez, tandis que le second a été détecté lors de l’arbitrage vidéo après une main non appréciée en direct par Lodi à l’intérieur de la surface.

Le football espagnol, qui compte autant de détracteurs que de défenseurs de la mise en place de la VAR, C’est la deuxième compétition des cinq ligues majeures avec le plus grand nombre de pénalités attribuées par match avec une moyenne de 0,37. Seule la Serie A est en tête avec un record qui s’élève à 0,48 pénalités maximales par match.

0.37 – Ce n’est qu’en #SerieA 🇮🇹 qu’il y a eu plus de pénalités par match (0,48, 48 en 100 matchs) qu’en @LaLiga 🇪🇸 (0,37, 39 en 106) dans les cinq grands championnats européens cette saison. Strict # LaLiga pic.twitter.com/cdNrwRkw0t – OptaJose (@OptaJose) 29 octobre 2021

Le classement est complété par la Ligue 1 (0,31), la Bundesliga (0,28) et la Premier League (0,23), qui est celui avec le moins de pénalités lors de ce match aller de la saison 2021/22. En Serie A, un total de 48 ont été désignés en 100 matchs jusqu’à présent, tandis qu’en Liga, ce chiffre reste à 39 pénalités maximales sur un total de 106 matchs..

Pas de favori clair pour le titre de LaLiga

Le championnat espagnol connaît un maximum d’égalité dans ce premier quart du parcours : mène la Real Sociedad avec 24 points, suivi par le Real Madrid, Séville et le Real Betis, qui ont signé un total de 21 points. De la cinquième à la huitième place apparaissent le Rayo Vallecano, l’Atlético de Madrid et Osasuna avec un total de 19. On retrouve ensuite l’Athletic Club (17), Barcelone (15) et l’Espanyol (14), qui clôturent la première mi-temps..

Les grands aspirants ont laissé beaucoup de doutes à ce départ et il n’y a pas d’équipe dominante arrivant à la 12e journée de l’édition 2021/22 de LaLiga: L’Atlético de Madrid, le Real Madrid, Barcelone et Séville ont montré quelques insuffisances et le leader provisoire est l’équipe d’Imanol Alguacil, qui a signé une défaite et fait partie des équipes qui jouent le mieux et qui gère le mieux les matchs.