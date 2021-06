Peñaranda Bracamonte reçoit le Real Burgos CF

19/06/2021 à 18:01 CEST

le Le vrai Burgos voyage ce dimanche à Municipale Luis García se mesurer avec Peñaranda dans leur douzième réunion de la deuxième phase de la troisième division, qui débutera à 18h00.

le Peñaranda Bracamonte arrive à la douzième journée avec l’envie de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre le Cebrereña par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté trois des 11 matches disputés jusqu’à présent dans la deuxième phase de la troisième division, avec 26 buts pour et 47 contre.

Pour sa part, Real Burgos CF ne pouvait pas faire face à la Bécerril lors de son dernier match (1-2), il espère donc mettre un terme à sa séquence de défaites et guider sa carrière dans le tournoi. À ce jour, sur les neuf matchs que l’équipe a disputés en deuxième phase de troisième division, elle en a remporté un avec un bilan de 24 buts marqués contre 56 encaissés.

Concernant la performance dans son stade, le Peñaranda Bracamonte a gagné deux fois, a perdu une fois et a fait match nul deux fois en cinq matchs joués jusqu’à présent, des valeurs qui peuvent être encourageantes pour lui Real Burgos CF, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matches qui se jouent dans le Municipale Luis García. Dans le rôle de visiteur, le Real Burgos CF a un record de quatre défaites en quatre matchs joués, des chiffres qui montrent des lacunes dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la deuxième phase de troisième division, nous pouvons voir qu’entre les Peñaranda Bracamonte et le Real Burgos CF il y a une différence de six points. A ce moment, le Peñaranda Bracamonte il compte 28 points et occupe la dixième position. De leur côté, les visiteurs totalisent 22 points et occupent la onzième position de la compétition.