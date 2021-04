Peñarol bat Huancayo et contrôle son groupe

23/04/2021 à 06:01 CEST

. / Montevideo

Peñarol jeudi a donné le premier passage à tabac de la phase de groupes de la Copa Sudamericana à infliger un 5-1 à Sport Huancayo Péruvien au premier jour de l’E, au cours duquel, au même moment, les Corinthiens ont tiré un tirage au sort sans but sur les paiements du Paraguayan River Plate. L’équipe uruguayenne a aujourd’hui profité de la précision de ses joueurs dans des manœuvres préalablement élaborées.

Quand seulement 16 minutes avaient été jouées, Agustin Alvarez Martínez a enchaîné un centre de Jesús Trindade et a vaincu la résistance du gardien Ángel Zamudio d’une tête pour le mettre 1-0. La joie des locaux, cependant, n’a duré qu’une minute alors que le Brésilien Lilu il égalisa par le même parcours et encouragea d’autres escarmouches à travers Marcio Valverde et Marcos Lliuya. Cependant, au fil des minutes, Sport Huancayo se dégonfla et Peñarol en profita pour reprendre le contrôle du match joué au stade Campeón del Siglo.

Avant la fin de la première étape, les habitants se sont développés et ont décrit la victoire avec les objectifs de Image de balise Facundo Torres dans la minute 33 et Gary Kagelmacher à 45. Les deux ont profité de deux coups de pied de coin pour convertir et quitter le set à 3-1.

En seconde période, Giovanni González a été renversé à l’intérieur de la surface et David Terans converti d’un penalty à la 69e minute. Et à dix minutes de la fin Alvarez Martinez Il a complété son doublé et a mis la cerise sur le gâteau avec un jeu de balle arrêté.

La semaine prochaine, Peñarol rendra visite aux Corinthiens à Sao Paulo. Les Brésiliens feront leurs débuts à domicile après avoir égalé 0-0 aujourd’hui lors de leur visite à River Plate, qui se rendra à son tour au Pérou pour affronter Huancayo, blessé.