Peñarol bat le Sporting Cristal et met le pied en demi-finale

08/12/2021 à 05:23 CEST

. / Lima

Peñarol bat le Sporting Cristal 1-3 à Lima ce mercredi, lors du match aller des quarts de finale, avec deux buts en première mi-temps et le troisième en clôture, et il s’est frayé un chemin jusqu’aux demi-finales de la Copa Sudamericana qu’il définira dans son domaine en Montevideo la semaine prochaine. Les deux équipes se sont rencontrées pour la première fois en Amérique du Sud, car les six matchs précédents étaient aux Libertadores, avec une victoire pour les Uruguayens et cinq nuls. Avec cette victoire, l’équipe uruguayenne recevra Cristal comme favori la semaine prochaine au match retour, qui aura une audience grâce à l’autorisation du gouvernement.

Le devant Agustin Allvarez Martinez Il a ouvert le score pour Peñarol à la 8e minute d’un tir du pied droit, après avoir reçu une tête de Pablo Ceppelini. La réaction de Cristal est survenue deux minutes plus tard avec un tir d’Horacio Calaterra qui a été rejeté par Dawson et le match nul tant attendu a été déjoué. Cependant, la défense de Cristal avec Chávez et Lora a montré une faiblesse dès le début, dont Peñarol a profité pour marquer le deuxième, à la 19e minute, avec un tir du gauche de Image de balise Facundo Torres. Immédiatement, l’entraîneur de Cristal Roberto Mosquera a effectué le premier changement dans l’équipe, avec l’entrée du défenseur Johan Madrid par Nilson Loyola en raison d’une blessure.

L’équipe de Larriera a montré son efficacité en première mi-temps et a pratiquement annulé les efforts offensifs de l’équipe de Lima, qui a été éclipsée par la vitesse du rival.

En seconde période, Cristal a tenté de revenir avec une tête de Liza, qui s’est retrouvée entre les mains du gardien Dawson, et des tirs de ‘Canchita’ Gonzáles. Joao Grimaldo a tiré une main droite au ras du sol pour tenter de surprendre le but de Carbonero, mais Dawson a de nouveau contrôlé. De Peñarol, Trindade a commandé l’attaque en temps complémentaire pour augmenter le résultat, et Canobbio et Gargano ont suivi avec deux tirs rejetés par Duarte. À la 90e minute, Omar Merlo a marqué la remise pour Cristal avec une main droite du centre de la surface, mais Peñarol avait toujours soif de buts et Gargano a marqué le troisième à la 95e minute.

Le match retour se jouera avec le public le 18 août au stade Campeón del Siglo de Montevideo.