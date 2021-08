Peñarol brise une décennie d’attente et revient en demi-finale

19/08/2021 à 04h56 CEST

. / Montevideo

Le Peñarol L’Uruguayen a rompu avec une douloureuse décennie d’attente et s’est retrouvé ce mercredi avec les demi-finales d’un tournoi continental après battre le Sporting Cristal 1-0 Péruvien et sceller son passage à la phase suivante de la Coupe d’Amérique du Sud. Le match a commencé avec l’équipe uruguayenne se protégeant sur son terrain et faisant extrêmement attention à contrôler le ballon, tandis que les Péruviens tentaient de faire pression pour commencer à inverser le difficile 1-3 subi à Lima.

Cependant, lorsque les visiteurs sont arrivés avec le danger sur les ailes et ont fait du gardien de charbon, Kevin Dawson, la figure du match, l’ouverture du score pour Peñarol est arrivée. Après un corner dégagé vers le centre, le milieu de terrain Jésus Trindade Il a contrôlé le ballon et exécuté un tir puissant qui, après une déviation, est entré dans le but si bien que les 5 000 supporters présents se sont cassé la gorge en criant “but” – après plus d’un an et demi sans public dans les tribunes.

La seconde mi-temps a débuté dans le même esprit, Peñarol se réfugiant et le Sporting Cristal s’efforçant de rejoindre les abords de la commune avec les derniers espoirs. Malgré les intentions de la visite et quelques arrivées sporadiques de risque, à aucun moment le classement de Peñarol n’a semblé remis en cause. Déjà à la fin le duel s’est verrouillé, avec de nombreuses fautes au milieu du terrain et un match avec plus d’intentions que de bon football.

De plus, l’entraîneur de Peñarol, Mauricio Larriera, a commencé à s’occuper des footballeurs et a emmené la figure du match, le buteur du but, hors du terrain. De cette façon, la mésange est à nouveau présent en demi-finale d’un tournoi continental depuis 2011, lorsqu’il atteint la finale de la Copa Libertadores et tombe face à Santos. Maintenant, Peñarol attend le vainqueur de la série qui affronte la Liga de Quito avec Paranaense pour savoir si, comme il y a dix ans, il revient en finale de l’un des principaux tournois d’Amérique du Sud.

Pendant ce temps, les fans de l’équipe savent que dans peu de temps ils auront une nouvelle occasion d’encourager des tribunes au club de leur amour et celui qu’ils étaient, depuis le 13 mars 2020, sans pouvoir voir dans le Campeón del Estadio Siècle en raison de la pandémie de covid-19.