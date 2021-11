Peñarol conserve la tête après un match nul 0-2

23/11/2021 à 04:45 CET

Montevideo

Les Peñarol a fait match nul 2-2 contre son gardien Cerro Largo après avoir perdu par deux buts à la fin de la première mi-temps et réussi à conserver la première place du classement du tournoi Clausura à deux jours de la fin. L’aurinegro a dominé pendant les 90 minutes de jeu, mais l’équipe visiteuse a été extrêmement puissante en attaque et a réalisé les deux jeux risqués qu’elle a eus en première mi-temps. Avec des éclats de qualité de leurs bijoux, Facundo Torres et Agustín Álvarez, Peñarol a atteint un match nul qu’il n’a pas pu transformer plus tard en victoire grâce à la bonne défense de Cerro Largo -qui reste le seul invaincu du tournoi- et le bon jeu de le gardien équatorien Alexander Domínguez.

Les nationale, pendant ce temps, a obtenu un victoire déchirante contre Cerrito continuer à rêver de se battre pour la Clausura. Dans un match verrouillé, dans lequel il n’a pas semblé trouver les voies, ceux dirigés par Martín Ligüera ont remporté une victoire dans les remises grâce à un but de l’Argentin Leandro Fernández. Bien que les tricolores traversent encore un mauvais moment footballistique, la vérité est qu’ils ont réussi à ajouter trois points et à rester proches du leader. De même, Nacional a une décision en attente pour une réclamation de points du premier jour de la Clausura dans la défaite contre Cerro Largo.

Également Boston River a remporté une victoire surprise contre Plaza Colonia 2-0 continuer à rêver de rester dans la première division du football uruguayen. Avec la défaite, Plaza Colonia a raté l’occasion de revenir au sommet du tableau annuel accumulé, ce qui donne un avantage sportif en finale.

Les Montevideo City Torque et River Plate ont fait match nul 1-1 Pendant ce temps, il Le progrès Il reste également dans la course à la Clausura après vaincre Rentistas 0-1.

Le reste de la journée a eu le Les Wanderers gagnent 4-1 contre l’Amérique du Sud tandis que Fénix bat le Deportivo Maldonado 2-1 et Liverpool a battu la Villa Española reléguée 0-3.